«Стокпорт» из третьего английского дивизиона снял 30-секундный ролик про клуб – он в трендах соцсетей 👏
Крутыми трансферными анонсами английские клубы уже научились удивлять. Но в третьем дивизионе пошли дальше.
«Стокпорт» использовал свежий хит Tame Impala – Loser, наложив его на 30-секундную нарезку истории одного матча: от подготовки до результата (судя по всему, неудачного).
Фанаты просят повысить зарплату автору.
💭 «Можете ли вы одолжить свою медиа-команду для «МЮ»?
💭 «Отличная работа. Клуб станет более узнаваемым».