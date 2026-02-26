«Стокпорт» из третьего английского дивизиона снял 30-секундный ролик про клуб – он в трендах соцсетей 👏

Крутыми трансферными анонсами английские клубы уже научились удивлять. Но в третьем дивизионе пошли дальше.

«Стокпорт» использовал свежий хит Tame Impala – Loser, наложив его на 30-секундную нарезку истории одного матча: от подготовки до результата (судя по всему, неудачного).

Фанаты просят повысить зарплату автору.

💭 «Можете ли вы одолжить свою медиа-команду для «МЮ»?

💭 «Отличная работа. Клуб станет более узнаваемым».