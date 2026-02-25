😲 Голкипер – единственная позиция, на которой не играл Милнер. А где он выступал чаще всего?

Больше Джеймса Милнера в АПЛ не играл никто. Если вы смотрите футбол хотя бы 10 лет, то, наверное, заметили, что англичанин обладает превосходной универсальностью.

В какой-то период Милнер плотно укоренился на правом фланге полузащиты, но оказывается, что это не самая его частая позиция.

Все-таки в центре поля он играл больше.

Больше 650 матчей в АПЛ, но ни одного в центре обороны – ну что за дела, Джеймс?