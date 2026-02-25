Кто лучший голкипер АПЛ по выходам на верховые мячи? Он не из топ-клуба

АПЛ иногда удивляет. Один из лучших вратарей мира не может найти себе новый клуб, даже за пределами лиги.

Эмилиано Мартинес остался в «Астон Вилле» и явно не прогадал. У него выходит отличный сезон, а команда Унаи Эмери борется за попадание в Лигу чемпионов.

Есть даже статистика, по которой аргентинец сильнейший вратарь лиги – выходы на верховые мячи (с фиксацией мяча). Откровенно говоря, цифры не впечатляют, но… у остальных они еще ниже.

Помогите найти Доннарумму!