🤯 Доннарумма даже сейчас сильнее Райи – это не шутка, а статистика

Sky Sports воспользовались мощностями Opta и провели очень актуальное сравнение.

Чемпионская гонка «Ман Сити» и «Арсенала» разгорается с каждым днем – вполне вероятно, что ключевую роль сыграют голкиперы команд.

Джанлуиджи Доннарумма получил немало критики в текущем сезоне, Давид Райя же, наоборот, чаще принимал хвалебные отзывы. А это справедливо? Вот и нет.

Процент отбитых ударов у итальянца выше. У испанца же он 12-й в лиге… Адептам xG может даже показаться, что Райя забивал в свои.

Райя – слабое звено или козырь?c