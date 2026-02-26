Семшов о Соболеве и Дзюбе: «Артем лучше по количеству голов, статусу. Может быть, Александр сделает свою карьеру значимой, но пока ему тяжело в «Зените»

Семшов: Дзюба лучше Соболева по голам, значимости, статусу.

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов сравнил нападающего «Зенита » Александра Соболева с форвардом «Акрона » Артемом Дзюбой .

Ранее агент Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!» заявил, что 37-летний Дзюба даже сейчас во всех отношениях сильнее, чем 28-летний Соболев.

«Тимур Гурцкая сказал, что Дзюба сейчас все еще лучше Соболева? Смотря в чем лучше. По количеству забитых мячей – да. По значимости, сколько он сделал для России и для сборной, тоже повыше. По статусу тоже.

Но у Соболева карьера только идет, поэтому все возможно. Может быть, Соболев сделает свою карьеру значимой, но пока ему тяжело дается адаптация в «Зените». Тем более, сейчас взяли нового форварда. Будет серьезная конкуренция.

Кто сейчас лучше по КПД, Дзюба или Соболев? Они разные задачи решают, поэтому нельзя их сравнивать по КПД. Одни за чемпионство борются, другие за середину таблицы. Разные КПД, разные стили игры, и партнеры совсем разные», – сказал Семшов.