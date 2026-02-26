  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семшов о Соболеве и Дзюбе: «Артем лучше по количеству голов, статусу. Может быть, Александр сделает свою карьеру значимой, но пока ему тяжело в «Зените»
3

Семшов о Соболеве и Дзюбе: «Артем лучше по количеству голов, статусу. Может быть, Александр сделает свою карьеру значимой, но пока ему тяжело в «Зените»

Семшов: Дзюба лучше Соболева по голам, значимости, статусу.

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов сравнил нападающего «Зенита» Александра Соболева с форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой.

Ранее агент Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!» заявил, что 37-летний Дзюба даже сейчас во всех отношениях сильнее, чем 28-летний Соболев.

«Тимур Гурцкая сказал, что Дзюба сейчас все еще лучше Соболева? Смотря в чем лучше. По количеству забитых мячей – да. По значимости, сколько он сделал для России и для сборной, тоже повыше. По статусу тоже.

Но у Соболева карьера только идет, поэтому все возможно. Может быть, Соболев сделает свою карьеру значимой, но пока ему тяжело дается адаптация в «Зените». Тем более, сейчас взяли нового форварда. Будет серьезная конкуренция.

Кто сейчас лучше по КПД, Дзюба или Соболев? Они разные задачи решают, поэтому нельзя их сравнивать по КПД. Одни за чемпионство борются, другие за середину таблицы. Разные КПД, разные стили игры, и партнеры совсем разные», – сказал Семшов.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25943 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoАлександр Соболев
logoАкрон
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
Тимур Гурцкая
logoИгорь Семшов
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Дзюба при всех его косяках вне поля, весьма сильный футболист с характером, доказывал это почти во всех клубах. Соболев даже не близко, ни по умениям ни по характеру
Это Зениту тяжело с этим обладателем правильного паспорта. Вернее, не тяжело, а элементарно провал его трансфер. А у Соболева всё хорошо, получает свою нехилую зряплаты.
Рукоблуд дзюбиньо конечно тот ещё кадр, но сравнивать с дельфином в плане футбола не стоит, дельфин ничего нигде не показывал а дзюба так то рекордсмен
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мейра о Дзюбе: «Не удивлен, что он еще играет – похоже на Роналду, который этим горит. Артем продолжит ощущать положительные эмоции от футбола, надеюсь»
23 февраля, 17:57
Властимил Петржела: «Соболеву не повторить успех Дзюбы, но это и не нужно. Александр – хороший нападающий для РПЛ, но пока не реализовал свой потенциал»
26 января, 17:01
Первый тренер Соболева о нем и Дзюбе в «Зените»: «Артем не всегда феерил – его отправляли в Томск и Тулу. Александр не был готов физически и ментально, плюс давление фанатов»
11 декабря 2025, 20:48
Непомнящий о Дзюбе: «В 37 забивает больше Соболева, потому что талантливее. В более сильном клубе боролся бы за звание лучшего бомбардира РПЛ»
1 декабря 2025, 01:42
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
18 минут назад
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем