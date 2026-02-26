Хавьер Тебас: «Ла Лига не может конкурировать с АПЛ в финансовом плане. Премьер-лиге не нужны миллиардные вливания от владельцев. У нее достаточно ресурсов, чтобы быть первой с отрывом»

Тебас: Ла Лига не может конкурировать с АПЛ в финансовом плане.

Хавьер Тебас высказался о невозможности Ла Лиги конкурировать с АПЛ в экономическом плане.

– Новая экономическая модель АПЛ исправит несправедливость, на которую указывают?

– Нет, потому что это правило, которое… Мы уже 13 лет живем с очень особым финансовым фэйр-плей, очень отличающимся. Но отличающимся именно в его применении, а не в самом фэйр-плей.

Сам принцип – тот, который каждый применяет у себя дома: нельзя тратить больше, чем зарабатываешь, со своими правилами. Правила должны быть разумными. Нормы, которые сейчас вводят в Англии, приведут к большей инфляции и большим проблемам. Можно будет тратить 85% доходов плюс трансферы. Правило фэйр-плей, которое не учитывает расходы, не работает.

В Испании мы контролируем расходы, и в итоге получается, что можно тратить 70%. Но есть клубы, которые не смогут потратить эти 70%, потому что объем их расходов позволяет им тратить только 60%. А другие смогут тратить 73%, но с учетом расходов.

Почему будет больше инфляции [в АПЛ]? Во-первых, потому что не учитываются расходы. Во-вторых, трансферы. Игрока, которого вы хотите купить, вы оплатите в течение четырех лет, и, возможно, на второй год у вас уже не будет тех доходов, что были в первый. Тогда вы создадите дефицит, проблему, еще большую инфляцию… Это не работает.

Третья проблема – есть две базовые нормы, которые в АПЛ не рассматриваются. Первая – это рыночная стоимость. Без нее мы вернемся к Италии 90-х и Испании 2000-х годов, когда между клубами начались обмены игроками. Так мы создадим ложные ожидания. И вторая – операции должны иметь экономическую рациональность, а ее нет.

Мы видим, что в английском футболе включают женский футбол, покупая его сами у себя, чтобы обмануть самих себя. По-моему, это «Астон Вилла». Очень похвально, что все ищут формы фэйр-плей, но устойчивость крайне важна, особенно в английском футболе.

Английский футбол, не считая трансферов, имеет оборот, который вдвое больше, чем у испанской Ла Лиги и немецкой Бундеслиги. С обычным фэйр-плей у него всегда будет вдвое больше инвестиционных возможностей, чем у других лиг.

Мы понимаем, что не можем конкурировать с Премьер-лигой в финансовом плане. Мы можем лучше комплектовать состав, приглашать лучших тренеров… Но экономически – нет. И АПЛ не нужны многомиллиардные вливания от владельцев. У нее достаточно ресурсов, чтобы быть первой с большим отрывом, – сказал Тебас.