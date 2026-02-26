  • Спортс
Тикнизян о Галактионове: «Когда его публично называют трусом, он говорит: «Извини, я что-то сделал не так». А про меня – я ему карьеру сделал, он неблагодарный. Где его мужское начало?»

Тикнизяну интересно, где мужское начало Галактионова.

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян раскритиковал поведение главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

– Михаил Михайлович, видимо, думает, что я не смогу дать ответ, – он, видимо, недооценивает какие-то мои мужские качества. Его любимое выражение – мужское начало. Так вот где его начало мужское? Раз он так поступает. Скажи мне, когда тебя человек публично, скажем так, в интервью называет трусом (речь об Артеме Дзюбе – Спортс’‘), ты будешь ему говорить: «Извини, я что-то сделал не так»?

 – Ну он не так сказал.

– Как он сказал? Дословно.

– Он просто сказал, что Артем Сергеевич много для нас сделал...

– По имени и отчеству. А про меня – ну, вот, я его с 14 лет знаю, он вообще неблагодарный, я ему сделал карьеру, а он неблагодарен. Вот такой был посыл. Жена моя против была того, чтобы я говорил какие-то откровенности на этот счет. Говорила: «Не надо, все, забудь, оставь». А я не могу просто так оставить. Я не выношу несправедливости. Это правда было несправедливо.

Он тогда еще сказал про анекдот – анекдоты он очень хорошо рассказывает. Реальность, виртуальность... Так вот, надо понять, что он в виртуальности живет. У него нет за плечами 15 трофеев, чтобы сидеть и говорить такие вещи. Надо быть проще, – сказал Тикнизян.

Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь. Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают?»

Тикнизян о Галактионове: «Дзюба по нему проходится – он говорит: «Артем Сергеевич, я был неправ». Диалога со мной избегали, а когда он состоялся, я увидел бегающие глаза – подумал, люстра падает»

Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал FONBET
когда кто то начинает нести про "мужское, мужское достоинство, мужской поступок" - сразу становится понятно что это водухан обиженный
Ответ JohnnyMulka
когда кто то начинает нести про "мужское, мужское достоинство, мужской поступок" - сразу становится понятно что это водухан обиженный
Шерсть обыкновенная
Ответ JohnnyMulka
когда кто то начинает нести про "мужское, мужское достоинство, мужской поступок" - сразу становится понятно что это водухан обиженный
Я и раньше думал, что Тикнизян глуповат. Но сейчас окончательно в этом убедился.
Танкинизян выпил храброй воды, хуже бабы базарной. Истерику закатил похлеще ребенка возле кассы со сладостями.
Ответ Streetbor
Танкинизян выпил храброй воды, хуже бабы базарной. Истерику закатил похлеще ребенка возле кассы со сладостями.
Его баба значит умнее, раз сказала промолчать. Ведь по поговорке молчание - зол ото
Ответ Lars 09
Его баба значит умнее, раз сказала промолчать. Ведь по поговорке молчание - зол ото
Но умная бы с ним не связалась
Тикнизян всегда был таким мерзким?
Ответ Рубин2003
Тикнизян всегда был таким мерзким?
Видимо да. Просто раньше удавалось скрывать свою гнилую суть
Ответ Рубин2003
Тикнизян всегда был таким мерзким?
Да, просто на базе за такие разговоры можно было по голове получить очень быстро от коллег, а тут в дали от базы и болельщиков можно накатить ракии, и тявкать....
Респект Галактионову, понял что с 🐀 на корабле ловить нечего:)
Ответ rigobersong
Респект Галактионову, понял что с 🐀 на корабле ловить нечего:)
Галактионов-слишком спокойный,по нему видно.Талалаев бы втащил Тикнизяну при встрече,за такой трёп за спиной)
Им бы с Зелимханом Бакаевым и Глушенковым в одном клубе играть, убойная атмосфера со связкой понторезов была бы) Один бы заливал, как у него таланта выше крыши и на всё по, остальные двое для равновесия - как их талант никто не ценил и в дупу не дули этим "мужикам" с характером.
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Им бы с Зелимханом Бакаевым и Глушенковым в одном клубе играть, убойная атмосфера со связкой понторезов была бы) Один бы заливал, как у него таланта выше крыши и на всё по, остальные двое для равновесия - как их талант никто не ценил и в дупу не дули этим "мужикам" с характером.
Когда-нибудь,в медиалиге,могут и сыграть в теории)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Им бы с Зелимханом Бакаевым и Глушенковым в одном клубе играть, убойная атмосфера со связкой понторезов была бы) Один бы заливал, как у него таланта выше крыши и на всё по, остальные двое для равновесия - как их талант никто не ценил и в дупу не дули этим "мужикам" с характером.
и будет 0+1 во всех турнирах
Тикнизян не разбирается в людях, это можно понять по выбору спутницы жизни. И много, очень много пустой болтовни для «настоящего кавказского мужчины», больше напоминает обиженную девочку. Еще год-два и поедет доигрывать в «Пюник»
Ответ Боевой Бурят Путина
Тикнизян не разбирается в людях, это можно понять по выбору спутницы жизни. И много, очень много пустой болтовни для «настоящего кавказского мужчины», больше напоминает обиженную девочку. Еще год-два и поедет доигрывать в «Пюник»
Ставлю 10 баксов, что по окончанию карьеры сотрудница матч тв с ним разведется
Ответ Konstantin_ZV
Ставлю 10 баксов, что по окончанию карьеры сотрудница матч тв с ним разведется
хочешь сказать, они еще 8-10 лет в браке продержатся?
Наир хочет, чтобы его по имени-отчеству звали? У него, что 15 титулов за спиной??
Ответ Рубин2003
Наир хочет, чтобы его по имени-отчеству звали? У него, что 15 титулов за спиной??
Хитцфельд, Гвардиола, Моуринью, Венгер, Фергюсон, Анчелотти - из топ-5 только они достойны называть Наирку Наиркой. Для каких-нибудь Липпи и Капелло он уже Наир Оганесович
Сегодня на спортсе цикл лекций "Как разрушить репутацию и лишить себя всех потенциальных работодателей".
Кто больше повторяет про "мужское начало, я мужик", тот, вероятно этим не обладает, что Наир и подтверждает - начиная со своей жены и продолжая с обидкой набрасывать давно уже уйдя от тренера и из клуба. "Хотели гамном чтобы кидался - кидаюсь" - прям МУЖИЧИЩЩЕ!. Еще про "надо быть проще" щебечет

Про то, что вполне логично по имени Галактионов обращается (в отличие от Дзюбы, которого по отчеству скорее даже в укол, а не из уважения) к Тикнизяну, которого знает с 14, говорил лишнее
Галактионов - молодец. Не понимаю, как некоторым болельщикам Локомотива хватало ума радоваться тем словам Дзюбы о нашем главном тренере. Теперь видно, что и Рукаку и Тикнизяна по делу скинули, два говоруна
