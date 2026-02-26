Тикнизян о Галактионове: «Когда его публично называют трусом, он говорит: «Извини, я что-то сделал не так». А про меня – я ему карьеру сделал, он неблагодарный. Где его мужское начало?»

Тикнизяну интересно, где мужское начало Галактионова.

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян раскритиковал поведение главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

– Михаил Михайлович, видимо, думает, что я не смогу дать ответ, – он, видимо, недооценивает какие-то мои мужские качества. Его любимое выражение – мужское начало. Так вот где его начало мужское? Раз он так поступает. Скажи мне, когда тебя человек публично, скажем так, в интервью называет трусом (речь об Артеме Дзюбе – Спортс’‘), ты будешь ему говорить: «Извини, я что-то сделал не так»?

– Ну он не так сказал.

– Как он сказал? Дословно.

– Он просто сказал, что Артем Сергеевич много для нас сделал...

– По имени и отчеству. А про меня – ну, вот, я его с 14 лет знаю, он вообще неблагодарный, я ему сделал карьеру, а он неблагодарен. Вот такой был посыл. Жена моя против была того, чтобы я говорил какие-то откровенности на этот счет. Говорила: «Не надо, все, забудь, оставь». А я не могу просто так оставить. Я не выношу несправедливости. Это правда было несправедливо.

Он тогда еще сказал про анекдот – анекдоты он очень хорошо рассказывает. Реальность, виртуальность... Так вот, надо понять, что он в виртуальности живет. У него нет за плечами 15 трофеев, чтобы сидеть и говорить такие вещи. Надо быть проще, – сказал Тикнизян.

Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь. Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают?»

Тикнизян о Галактионове: «Дзюба по нему проходится – он говорит: «Артем Сергеевич, я был неправ». Диалога со мной избегали, а когда он состоялся, я увидел бегающие глаза – подумал, люстра падает»

Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»