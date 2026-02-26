Корнаухов о Головине: «Если менять «Монако», то только на «Баварию», «ПСЖ», «Ман Сити». Это будет уже следующий этап, сейчас он на очень хорошем уровне»

Корнаухов о Головине: «Монако» можно менять только на «Баварию», «ПСЖ», «Сити».

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов считает, что полузащитнику «Монако» Александру Головину стоит уходить только в клубы уровнем выше.

«Некоторые эксперты советуют Головину сменить клуб? Нет, Саша на своем месте. Если менять команду, то только на «Баварию», «ПСЖ», «Манчестер Сити ». Это будет уже следующий этап.

Все остальные клубы – плюс-минус уровня «Монако ». Саша там на очень хорошем уровне, ему комфортно, нравится. Мы должны понимать, что для него пойдет на пользу. Необязательно то, что при переходе в топ-клуб ему станет хорошо. Пока он лидер «Монако», а дальше посмотрим», – сказал Корнаухов.

В текущем сезоне Головин в составе «Монако» провел 26 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Хавбек выступает за монегасков с лета 2018 года.