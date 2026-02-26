  • Спортс
  Корнаухов о Головине: «Если менять «Монако», то только на «Баварию», «ПСЖ», «Ман Сити». Это будет уже следующий этап, сейчас он на очень хорошем уровне»
Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов считает, что полузащитнику «Монако» Александру Головину стоит уходить только в клубы уровнем выше.

«Некоторые эксперты советуют Головину сменить клуб? Нет, Саша на своем месте. Если менять команду, то только на «Баварию», «ПСЖ», «Манчестер Сити». Это будет уже следующий этап.

Все остальные клубы – плюс-минус уровня «Монако». Саша там на очень хорошем уровне, ему комфортно, нравится. Мы должны понимать, что для него пойдет на пользу. Необязательно то, что при переходе в топ-клуб ему станет хорошо. Пока он лидер «Монако», а дальше посмотрим», – сказал Корнаухов.

В текущем сезоне Головин в составе «Монако» провел 26 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Хавбек выступает за монегасков с лета 2018 года.

Ну какой этап. В принципе, Монако его максимум. В силу возраста. Дальше только либо более или менее равный клуб, либо ниже
Ну какой этап. В принципе, Монако его максимум. В силу возраста. Дальше только либо более или менее равный клуб, либо ниже
Ага, то же самое подумалось, какой там следующий этап, пора уже о последнем контракте думать. А жаль, когда-то был уверен, что рано или поздно перейдет в условный ПСЖ, да хотя бы в Интер какой-нибудь. Очень уж выделялся
Ага, то же самое подумалось, какой там следующий этап, пора уже о последнем контракте думать. А жаль, когда-то был уверен, что рано или поздно перейдет в условный ПСЖ, да хотя бы в Интер какой-нибудь. Очень уж выделялся
Ну его дело🤷🏻, в принципе карьера интересней, чем у 99 % паспортистов наших. Поиграл в более сильном чемпе, много матчей в Лч. Да и в Монако жить наверное не каторга 😁
Следующий этап - Зенит или ЦСКА
У баварии горецка в основу не проходит. При всем уважении Головина эти клубы не его уровень
Да, там как раз Витинья никакущий, усадит на лавку на раз-два😅
Да, там как раз Витинья никакущий, усадит на лавку на раз-два😅
В точку, с языка снял
Если менять Корнаухова, то только на Линекера
Какой менять? В Россию пора. Свой максимум он прошёл, дальше только лавка.
Корнаухов матчи Монако смотрит? Сейчас Головин как раз сдал. На сколько долго или вообще - покажет время
Человеку уже за 30. Он же не Модрич или Ибрагимович. О чём ты?
в Баварию вместо кого?)
Для Головина Монако — это вершина его карьеры. Достойно отыграл все сезоны, всё что мог показать показал. Какая ещё другая лига?
