Экс-защитник «Баварии» и «Сити» Демичелис возглавит «Мальорку» до конца сезона
Демичелис возглавит «Мальорку».
Мартин Демичелис достиг соглашения с «Мальоркой» о назначении главным тренером команды до конца сезона, сообщает Marca.
Бывший защитник «Баварии» и «Манчестер Сити» – единственный, кто согласился на трехмесячный контракт, предложенный «Мальоркой». Дальнейшее будущее аргентинца в клубе пока не определено.
Последним местом работы 45-летнего тренера был мексиканский «Монтеррей», который он покинул в 2025 году.
Демичелис с детьми едва не утонул в Уругвае. Экс-защитник не мог выбраться из воды в пляжной зоне, где запрещено купание, – помогли спасатели, занимавшиеся серфингом в свой выходной
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Удачи Мартину в первом европейском клубе. Все поражал своим упорством - вроде никаких супер сильных сторон у него не было, однако во всех клубах у любых тренеров и в сборной практически всегда основным был)
Валера летом придет, в Сегунду
