Экс-защитник «Баварии» и «Сити» Демичелис возглавит «Мальорку» до конца сезона

Демичелис возглавит «Мальорку».

Мартин Демичелис достиг соглашения с «Мальоркой» о назначении главным тренером команды до конца сезона, сообщает Marca.

Бывший защитник «Баварии» и «Манчестер Сити » – единственный, кто согласился на трехмесячный контракт, предложенный «Мальоркой». Дальнейшее будущее аргентинца в клубе пока не определено.

Последним местом работы 45-летнего тренера был мексиканский «Монтеррей », который он покинул в 2025 году.

