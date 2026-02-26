  • Спортс
  • Харлачев о Баринове: «Кажется, его не до конца воспринимали как большого авторитета в «Локомотиве». Команде нужны дяденьки, как Овчинников, Чугайнов, Лоськов»
2

Бывший полузащитник «Локомотива» Евгений Харлачев высказался об уходе экс-капитана железнодорожников Дмитрия Баринова в ЦСКА

Уход Баринова насколько большая потеря? Все‑таки его же многие воспринимали как лидера.

– Такое мнение бытует у журналистов и среди зрителей. Я нисколько не сомневаюсь в его лидерских способностях, но почему‑то мне со стороны кажется, что его не совсем до конца воспринимали в команде как такого большого авторитета, огромную фигуру на поле. Хотя я могу ошибаться.

Мне кажется, что «Локомотиву» нужен такой человек, какими реально были Овчинников, Чугайнов, Лоськов… Нужны дяденьки. Не в плане возраста, а в плане лидерских качеств. И от них очень многое зависит. Статусные люди, которые направят команду. Дирижеры.

Батраков таким может стать или слишком юн для этой роли?

– Для этого юный еще. Если в команду придет кто‑то старше, то его могут не воспринять в этой роли. Не говорю, что лидер должен быть старше всех. Не факт. Но нужны качества, благодаря которым тебя все бы могли слушать, уважать. И этот футболист должен сам себя чувствовать лидером, не бояться своих лидерских качеств, не теряться, иметь авторитетный веский голос. Мне кажется, Батраков способен, но пока ему рановато.

Никто не обсуждает его большой талант. Алексей действительно талантище. Другой вопрос, что это все пока на уровне чемпионата России. А вот как бы это все могло выглядеть в матчах с другим напряжением, на другом уровне? В официальных матчах за сборную, еврокубках. Но это касается не только Батракова, а и других наших игроков. Интересно, как бы они справились с этим напряжением, – сказал Харлачев.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Баринов по уровню игры на своей позиции не дотягивал ни до Лоськова, ни до Овчинникова, чтобы считаться каким-то лидером. Они тащат команду, пашут и за себя и за других. Баринова мы видели, как он шагом в оборону возвращается, а бежит спасать всех Карпукас.
Лидеры обиженок не включают, а, сохраняя собственное достоинство, ведут команду за собой.
Рекомендуем