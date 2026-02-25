Симеоне о 4:1 с «Брюгге» в ЛЧ: «Очень важно вернуться в 1/8 финала, посмотрим, сможем ли мы пройти дальше. «Атлетико» владел преимуществом после 2-го гола»

Диего Симеоне высказался о выходе в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «Атлетико » Диего Симеоне прокомментировал победу над «Брюгге» в стыковых матчах Лиги чемпионов (4:1, первая игра – 3:3).

«Мы не думаем о «Ливерпуле» или «Тоттенхэме». Возвращение в 1/8 финала очень важно. Давайте посмотрим, сможем ли мы прибавить и пройти дальше. Ребята провели массу игр».

О Серлоте в стартовом составе

«Я чувствовал, что он в порядке. В первом матче против «Брюгге » он вышел на поле и дал команде то, что ей было нужно, потому что у него есть что-то особенное. Когда у тебя есть сильный игрок, который выигрывает подборы... Он был очень хорош в первой игре с «Брюгге», в матче против «Эспаньола» и сегодня».

О трудностях в первом тайме

«Нам было не так уж тяжело. Команда соперника играет хорошо. В прошлом году они вышли в 1/8 финала. Облак сделал очень важный сэйв. В перерыве мы говорили о том, чтобы поднять темп. О том, что нужно меньше получать мяч спиной к воротам, потому что это позволяло им прессинговать.

Второй тайм начался хорошо – с гола Кардозо , и с тех пор мы владели преимуществом»

Про гол Кардозо

«Это, безусловно, придаст ему уверенности. Мы его подписали, чтобы он играл. Нам нужно, чтобы он сохранил ту стабильность, которую он продемонстрировал сегодня и в матче с «Эспаньолом». Я очень доволен его игрой. Он отобрал много мячей. Нам нужно отбирать мячи, потому что иначе не получится играть. Это позволяет стабилизировать игру команды»

О Гризманне

«Я восхищен тем, как Гризманн вышел на поле».

О будущем Гризманна

«Я не собираюсь говорить за него. Я его очень люблю. Я уже сказал ему все, что думаю. Он всегда должен выбирать то, что лучше для него. Он находится в таком положении, когда заслуживает права выбирать, что он хочет делать», – сказал Симеоне.