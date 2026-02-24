  • Спортс
  • Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра поддержал назначение Константина Зырянова председателем правления петербургского клуба.

«Не удивлен, что Зырянов стал новым боссом «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба. Я очень рад его повышению.

Думаю, что для «Газпрома» и «Зенита» это честь иметь такого председателя правления, как Константин. У него есть опыт выступлений за сборную, с «Зенитом» он выиграл все. Не удивлен этому, потому что Зырянов – фантастическая личность с лидерскими качествами», – сказал Мейра.

После завершения игровой карьеры Зырянов работал в качестве тренера в системе «Зенита» и в «Черноморце». В марте 2024 года он стал советником председателя правления сине-бело-голубых. В августе 2025 года Зырянов был назначен на пост председателя правления клуба.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
Я все же надеялся, что Константин останется в тренерской профессии. Будучи игроком, он 20 лет показывал прежде всего понимание сути игры в футбол. Был игроком команды, игроком для команды.
