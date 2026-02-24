Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»

Мейра о «Зените»: Зырянов – фантастическая личность, честь иметь такого босса.

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра поддержал назначение Константина Зырянова председателем правления петербургского клуба.

«Не удивлен, что Зырянов стал новым боссом «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба. Я очень рад его повышению.

Думаю, что для «Газпрома » и «Зенита » это честь иметь такого председателя правления, как Константин. У него есть опыт выступлений за сборную, с «Зенитом» он выиграл все. Не удивлен этому, потому что Зырянов – фантастическая личность с лидерскими качествами», – сказал Мейра.

После завершения игровой карьеры Зырянов работал в качестве тренера в системе «Зенита» и в «Черноморце». В марте 2024 года он стал советником председателя правления сине-бело-голубых. В августе 2025 года Зырянов был назначен на пост председателя правления клуба.