Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»

Форвард «Балтики» Хиль: мы можем взять золотые медали.

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль уверен, что клуб может выиграть чемпионат России.

«Конечно, мы можем взять золотые медали в РПЛ , ведь нет ничего невозможного! В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое. И мы не так далеки, чтобы воплотить эту мечту в реальность.

Такая большая пауза в сезоне меня, конечно, поначалу удивила. В Колумбии или Сальвадоре я мог не проводить официальных матчей месяц‑полтора, но потом чемпионат всегда возобновлялся. А в России все иначе. Но я использовал это время с пользой, увиделся с друзьями и семьей. Когда ты находишься в другой стране совсем один, конечно, хочется как можно больше времени провести с близкими.

Но они все были сильно удивлены, что я так долго находился дома! Получается, отдыхал больше обычного. Из России в Колумбию я долетел быстро, время ведь идет незаметно, когда отправляешься в отпуск. А вот полет обратно показался очень длинным! Но, с другой стороны, я повидал семью и возвращался в Россию с позитивным настроем. Было немного грустно со всеми опять прощаться, но в целом нормально», – сказал Хиль.