  • Фердинанд о словах Моуринью про Винисиуса: «Это не делает Жозе расистом. Он сделал для темнокожих футболистов достаточно, чтобы предположить, что в нем ни капли расизма»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд не считает Жозе Моуринью расистом за его слова о Винисиусе.

На прошлой неделе «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА временно отстранил вингера «Бенфики» от матчей в еврокубках.

После матча главный тренер «Бенфики» Моуринью заявил о Винисиусе: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается».

«Думаю, через какое-то время Жозе сядет и подумает: «Возможно, я поступил неправильно».

Кстати [эти слова] не делают Моуринью расистом. Я думаю, что Жозе Моуринью сделал достаточно для темнокожих футболистов со всего мира, которые смотрят на него как на отца, чтобы предположить, что в нем нет ни капли расизма», – сказал Фердинанд на своем ютуб-канале.

Фердинанд о Винисиусе и Престианни: «Когда такие крысы говорят расистские вещи, их нужно наказывать, а не защищать. Не согласен, что Вини сам виноват, празднования – часть футбола»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Mirror
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Жесть, Моуриньо значит должен подумать, а Винисиус нет...
Ответ Nbw77785
Жесть, Моуриньо значит должен подумать, а Винисиус нет...
А это разве не первый чернокожий футболист, который сказал , что не все так однозначно с Моуринью?
Уже поступок ))
Надуманный расизм приведёт к страшным последствиям для цветных, причём для простых людей, а не этих избалованных звёзд футбола, тв, музыки, интернета, которые защищены своими деньгами.
Ответ Zlatan Ibra
Надуманный расизм приведёт к страшным последствиям для цветных, причём для простых людей, а не этих избалованных звёзд футбола, тв, музыки, интернета, которые защищены своими деньгами.
Последствия, если и будут, то от таких же слабоумных как Вини)
Маур просто знает свое дело. Он всегда отвлекает на себя внимание, чтоб давления не было на игроков
Для идиотов таких как Микел, Арбелоа и подобных им, все что сделал Моур для черных игроков не важно, куда важнее его правда в адрес бразильской истерички и провокатора. Ведь нельзя про таких индивидов говорить правду. Надо просто поддерживать.
Главный расист в футболе это сам Вини
Ответ ltkmaby
Главный расист в футболе это сам Вини
Факт. Этот расистский угар уже какой то картой обхода правил становится🤔. Посмотрим, как чернокожие из других команд начнут эти карты разыгрывать. Раз такая пляска пошла, то и другим клубам надо включаться и качать права через расизм 😁
Помню первые матчи Винисиуса за Реал, - тихий, скромный парень был, тогда и подумать не мог, что в этом болоте такое водится.
Какую они ахинею несут жесть просто 🤡🤡🤡🤡
Вот сказал бы такое Рио о людях, которые недолюбливают Винисиуса...что это не делает их расистами. То, что это чудо вытворяет- недовольство совсем не из-за цвета кожи сублимируется🖤
Чет Фердинанд ни туда, ни сюда. И ткнул Моуринью, и оправдал
Мы за Йозе Марино. Уррра!!!
