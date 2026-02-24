Фердинанд о словах Моуринью про Винисиуса: «Это не делает Жозе расистом. Он сделал для темнокожих футболистов достаточно, чтобы предположить, что в нем ни капли расизма»

Фердинанд о словах Моуринью про Винисиуса: это не делает Жозе расистом.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд не считает Жозе Моуринью расистом за его слова о Винисиусе.

На прошлой неделе «Реал » победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА временно отстранил вингера «Бенфики» от матчей в еврокубках.

После матча главный тренер «Бенфики» Моуринью заявил о Винисиусе: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается».

«Думаю, через какое-то время Жозе сядет и подумает: «Возможно, я поступил неправильно».

Кстати [эти слова] не делают Моуринью расистом. Я думаю, что Жозе Моуринью сделал достаточно для темнокожих футболистов со всего мира, которые смотрят на него как на отца, чтобы предположить, что в нем нет ни капли расизма», – сказал Фердинанд на своем ютуб-канале.

Фердинанд о Винисиусе и Престианни: «Когда такие крысы говорят расистские вещи, их нужно наказывать, а не защищать. Не согласен, что Вини сам виноват, празднования – часть футбола»