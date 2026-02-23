«Бенфика» пригласила на матч мальчика, который спас маму и младших братьев. Соцсети раскритиковали клуб

9-летний Родриго стал героем Португалии после того, как спас жизни своих родных. В начале февраля мама мальчика потеряла сознание за рулем автомобиля, в машине находились 6-летние братья-близнецы и сам Родриго.

Старший сын не растерялся: мальчишка оперативно позвонил в службу спасения. Следуя инструкциям диспетчера, Родриго разбудил маму. Как оказалось, женщина пережила сердечный приступ. К счастью, машина не находилась в движении. 9-летний парень включил аварийку, чтобы спасателям было легче найти автомобиль. Экстренные службы прибыли на место вовремя, никто серьезно не пострадал.

Смелые действия Родриго вдохновили всю страну и «Бенфику», за которую, как оказалось, болеет мальчик. Парня пригласили на игру против «АВС»: юный болельщик вывел футболистов на игру, познакомился с командой и Жозе Моуринью. Конечно, Родриго получил футболку с автографами.

Соцсети в жесте «Бенфики» увидели попытку очистить репутацию клуба после скандала Винисиуса и Джанлуки Престианни. Несколько комментариев под публикацией португальцев о Родриго:

💭 «Использовать невинного ребенка, чтобы сбросить свою ношу».

💭 «Мы не расисты. Посмотрите, мы дарим любовь темнокожему ребенку».

💭 «Невинный ребенок такого не заслужил».

💭 «Вижу это так: «Я не расист, у меня даже есть темнокожий друг».

💭 «Игрока, которого обвиняют в расизме, нет на фотографиях».

Сторонники «Бенфики» объясняют: инцидент с Родриго произошел еще до матча против «Мадрида». А клуб спланировал такой сюрприз для мальчика до расистского скандала Винисиуса и Престианни.

А как вам видится жест «Бенфики»?