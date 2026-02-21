Президент «Баварии» о словах Компани в защиту Винисиуса: «Интеллигентное заявление, попало точно в цель. Заполучить Венсана – это все равно что сорвать джекпот в лотерее»

Герберт Хайнер похвалил Венсана Компани за слова о Винисиусе.

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал высказывания главного тренера команды Венсана Компании в отношении вингера «Реала» Винисиуса и расизма в его сторону от вингера «Бенфики» Джанлуки Престианни .

«Я уже говорил это несколько раз. Венсан Компани – это отличный парень не только на поле, но и вне его. Он очень полезен для нас.

Я несколько раз говорил, что заполучить его – это все равно что сорвать джекпот в лотерее.

Его заявление было интеллигентным, хорошо продуманным, оно попало точно в цель, встряхнуло многих, он вселил в него много мужества», – сказал Герберт Хайнер в интервью Sport1.

Компани о словах Престианни: «Реакция Винисиуса не может быть поддельной. Всегда дипломатичный Мбаппе четко выразил, что слышал. На видео фанаты показывают жесты обезьяны»

Компани о расизме в адрес Винисиуса: «Моуринью сильно ошибся. Жозе атаковал характер Вини, используя его празднование гола для дискредитации его действий»