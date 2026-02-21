  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Президент «Баварии» о словах Компани в защиту Винисиуса: «Интеллигентное заявление, попало точно в цель. Заполучить Венсана – это все равно что сорвать джекпот в лотерее»
Президент «Баварии» о словах Компани в защиту Винисиуса: «Интеллигентное заявление, попало точно в цель. Заполучить Венсана – это все равно что сорвать джекпот в лотерее»

Герберт Хайнер похвалил Венсана Компани за слова о Винисиусе.

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал высказывания главного тренера команды Венсана Компании в отношении вингера «Реала» Винисиуса и расизма в его сторону от вингера «Бенфики» Джанлуки Престианни.

«Я уже говорил это несколько раз. Венсан Компани – это отличный парень не только на поле, но и вне его. Он очень полезен для нас.

Я несколько раз говорил, что заполучить его – это все равно что сорвать джекпот в лотерее.

Его заявление было интеллигентным, хорошо продуманным, оно попало точно в цель, встряхнуло многих, он вселил в него много мужества», – сказал Герберт Хайнер в интервью Sport1.

Компани о словах Престианни: «Реакция Винисиуса не может быть поддельной. Всегда дипломатичный Мбаппе четко выразил, что слышал. На видео фанаты показывают жесты обезьяны»

Компани о расизме в адрес Винисиуса: «Моуринью сильно ошибся. Жозе атаковал характер Вини, используя его празднование гола для дискредитации его действий»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern & Germany
Забудьте уже про бегунка
Офигительная пиар-кампания. И все как по указке одно и тоже несут
скоро аргентинцев не допустят в ЧМ без темних в составе, даже у немцев есть афро а у аргов до сих пор нет
Достали они уже своим Винисиусом и комментариями в его поддержку. При этом как это ни странно все кто высказался странным образом почему-то всё слышали что говорил Престиани(о том что делал и говорил Винисиус молчат) и что самое главное все они тоже чёрные ⬛
Достали они уже своим Винисиусом и комментариями в его поддержку. При этом как это ни странно все кто высказался странным образом почему-то всё слышали что говорил Престиани(о том что делал и говорил Винисиус молчат) и что самое главное все они тоже чёрные ⬛
Не спится поди))
Интересно а Компани за карьеру кто оскорблял?
Интересно а Компани за карьеру кто оскорблял?
Главный тренер «Андерлехта» Венсан Компани рассказал об оскорблениях на почве расизма после матча 20-го тура чемпионата Бельгии с «Брюгге» (2:2)

Я еду домой опустошенным. Болельщики «Брюгге» всю игру называли тренерский штаб, меня и игроков обезьянами. Мне трудно с этим смириться. Многие из этих людей многое дали нашей стране.

Мы просто приезжаем сюда, чтобы поиграть в футбол. Я не хочу вступать в конфликт с клубом «Брюгге», но сейчас я действительно хочу вернуться домой. Я хочу проводить время с людьми, которые важны для меня.
Лучше выигрывать по чуть чуть, чем вот такой " Джекпот"
