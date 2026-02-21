Президент «Баварии» о словах Компани в защиту Винисиуса: «Интеллигентное заявление, попало точно в цель. Заполучить Венсана – это все равно что сорвать джекпот в лотерее»
Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал высказывания главного тренера команды Венсана Компании в отношении вингера «Реала» Винисиуса и расизма в его сторону от вингера «Бенфики» Джанлуки Престианни.
«Я уже говорил это несколько раз. Венсан Компани – это отличный парень не только на поле, но и вне его. Он очень полезен для нас.
Я несколько раз говорил, что заполучить его – это все равно что сорвать джекпот в лотерее.
Его заявление было интеллигентным, хорошо продуманным, оно попало точно в цель, встряхнуло многих, он вселил в него много мужества», – сказал Герберт Хайнер в интервью Sport1.
Я еду домой опустошенным. Болельщики «Брюгге» всю игру называли тренерский штаб, меня и игроков обезьянами. Мне трудно с этим смириться. Многие из этих людей многое дали нашей стране.
Мы просто приезжаем сюда, чтобы поиграть в футбол. Я не хочу вступать в конфликт с клубом «Брюгге», но сейчас я действительно хочу вернуться домой. Я хочу проводить время с людьми, которые важны для меня.