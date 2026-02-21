  • Спортс
1

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Хазем», «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Аль-Иттихадом»

В Саудовской Аравии проходят матчи 23-го тура.

В четверг «Аль-Иттифак» Джорджиньо Вейналдума обыграл «Аль-Фатех» (4:3), «Аль-Ахли» Айвена Тоуни разгромил «Аль-Нажму» (4:1).

В пятницу «Аль-Кадисия» на выезде справилась с «Аль-Охдудом» (4:2).

В субботу «Аль-Хилаль» Карима Бензема сыграет с «Аль-Иттихадом», «Аль-Наср» Криштиану Роналду – с «Аль-Хаземом».

Чемпионат Саудовской Аравии

23-й тур

Высшая лига. 23 тур
20 февраля 19:00, Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Охдуд
Завершен
2 - 4
Логотип гостевой команды
Аль-Кадисия
Матч окончен
90’
+1’
Аль-Ахмад
88’
Аль-Джувайр   Махнаши
87’
  Киньонес
  Abdulaziz Saleh Al Hatila
86’
80’
Ретеги   Аль-Салем
80’
Баа   Аль-Шахрани
74’
  Киньонес
Фагихи   Нген
71’
Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul   Abdulaziz Saleh Al Hatila
71’
68’
Аль-Аммар   Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat
68’
Отавио   Хазази
Khaled Sulaiman A. Al Lazam   Аль-Аббас
64’
50’
  Аль-Ахмад
2тайм
Перерыв
  Бассогог
43’
34’
  Киньонес
22’
Г. Альварес
6’
Аль-Аммар
Аль-Охдуд
Португал, Фагихи, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Аль-Кайди, Гюль, Гюнтер, Mateo Borrell, Неу, Индже, Бассогог, Khaled Sulaiman A. Al Lazam
Запасные: Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Mohamed bin Nayef Al Jahif, Saud Salem Saud Al Yami, Аль-Аббас, Аль-Наджар, Saleh Mussad Mubarak Al Harthi, Abdulaziz Saleh Al Hatila, Нген, Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri
1тайм
Аль-Кадисия:
Кастельс, Г. Альварес, Начо, Аль-Ахмад, Аль-Джувайр, Отавио, Нандес, Аль-Аммар, Баа, Ретеги, Киньонес
Запасные: Аль-Кассар, Такри, Аль-Шахрани, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Хазази, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Махнаши, Ассири, Аль-Салем
Подробнее
Высшая лига. 23 тур
20 февраля 19:00, Al Taawoun Club Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Таавун
Завершен
2 - 3
Логотип гостевой команды
Аль-Фейха
Матч окончен
90’
+6’
Sabri Abdu H. Dahal   Аль-Харти
90’
+6’
Джейсон   Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi
90’
+4’
Аль-Биши   Вронтис
Мартинес
90’
+2’
90’
+2’
Sabri Abdu H. Dahal
89’
  Сакала
Фюльжени   Аль-Рашиди
86’
86’
Бензия   Ганвула
  Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary
79’
  Мартинес
74’
Петков   Аль-Кахтани
69’
52’
  Сакала
Флавио   Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn
46’
2тайм
Перерыв
43’
  Бензия
Аль-Авджами
42’
29’
Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi
Петков
20’
Аль-Таавун
Маилсон, Аль-Муфрадж, Аль-Авджами, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Фюльжени, Эль-Махдиуи, Флавио, Биэл, Мартинес, Петков
Запасные: Alhurayji, Атийя, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Аль-Рашиди, Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Koshaim Mohammed Koshaim Al Karani, Аль-Кахтани
1тайм
Аль-Фейха:
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Аль-Биши, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Бензия, Сакала, Sabri Abdu H. Dahal, Джейсон
Запасные: Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah, Аль-Саафи, Ганвула, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Аль-Рашиди, Аль-Харти, Al-Deqeel, Вронтис, Аль-Абдулмонем
Подробнее
Высшая лига. 23 тур
20 февраля 19:00, Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
Логотип домашней команды
Дамак
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Матч окончен
90’
+6’
Амдалла   Камара
85’
Адли   Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali
84’
  Феррейра Карраско
Силла   Naji
81’
Sanousi Mohammed   Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari
71’
70’
Браунхилл   Аль-Асмари
70’
Аль-Хаммами   Ali Ahmad Ali Al Azaizeh
Аль-Кахтани   Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi
64’
Arielson Sampaio Galvão   Окита
64’
58’
  Yaslam Balobaid
51’
Сьерро
2тайм
Перерыв
45’
Амдалла
  Вада
30’
Силла
26’
18’
  Амдалла
10’
Браунхилл
Дамак
Кевин, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi, Бедран, Харкасс, Sanousi Mohammed, Мохаммед, Силла, Аль-Кахтани, Вада, Мейте, Arielson Sampaio Galvão
Запасные: Naser Al Ghamdi, Окита, Аль-Самири, Hassan Ali Rabea, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Аль-Обайд, Naji, Аль-Багауи
1тайм
Аль-Шабаб Эр-Рияд:
Гроэ, Yaslam Balobaid, Аль-Булайхи, Худт, Аль-Таин, Сьерро, Адли, Феррейра Карраско, Браунхилл, Аль-Хаммами, Амдалла
Запасные: Аль-Скурк, Ali Ahmad Ali Al Azaizeh, Камара, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Аль-Асмари, Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh
Подробнее
Высшая лига. 23 тур
19 февраля 19:00, Ar-Rass Stadium (Al Hazm Club Stadium)
Логотип домашней команды
Аль-Холуд
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Аль-Рияд
Матч окончен
Бакли
90’
+5’
86’
Лиа Оку   Alabsi
Mansour Camara   Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
84’
76’
Тозе   Sultan Ali Haroun
Kortajarena Canellada   Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
75’
73’
Ahmed Mohammed Al Siyahi   Серхио Гонсалес
73’
Сали   Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi
Kortajarena Canellada
59’
Аль-Досари   Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili
55’
47’
Abdulelah Mohammed Al Khaibari
2тайм
Перерыв
45’
Сали
42’
Лиа Оку
6’
  Леандру Антунеш
2’
  Лиа Оку
Аль-Холуд
Alshammari, Mansour Camara, Уткус, Дьомбер, Бахебри, Kortajarena Canellada, Пинас, Бакли, Аль-Досари, Аль-Алива, Ramiro Enrique Paz
Запасные: Muhannad bin Ahmed bin Mohammed Al Yahya, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Аль-Досари, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Аль-Асмари, Rakan Al-Jamaan
1тайм
Аль-Рияд:
Борян, Abdulelah Mohammed Al Khaibari, Барбе, Аль-Хайбари, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Лехаль, Ahmed Mohammed Al Siyahi, Сали, Тозе, Лиа Оку, Леандру Антунеш
Запасные: Ammar Nasser Al Harfi, Серхио Гонсалес, Аль-Шехри, Faisal Ali Muslim Al Subhi, Alabsi, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Тармин, Sultan Ali Haroun, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari
Подробнее
Высшая лига. 23 тур
19 февраля 19:00, EGO Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Иттифак
Завершен
4 - 3
Логотип гостевой команды
Аль-Фатех
Матч окончен
90’
+8’
Al Swealem
90’
+5’
Варгас
Аль-Хатиб
90’
+5’
Коста   Али
89’
Faris Saeed Al Ghamdi
83’
76’
Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
75’
Naif bin Khalid bin Rashed Masoud   Mohammed Al Sahihi
Хассан   Faris Saeed Al Ghamdi
75’
Аль-Ганнам   Глушчевич
74’
71’
  Батна
Коста
66’
Аль-Ганнам
64’
Аль-Олайян   Аль-Отайби
63’
53’
Wesley Bruno Lima Delgado   Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
  Аль-Олайян
48’
2тайм
Перерыв
45’
+4’
  Бендебка
44’
  Батна
Хендри
39’
  Вейналдум
36’
34’
Wesley Bruno Lima Delgado
  Пачеко
23’
  Аль-Ганнам
18’
Аль-Иттифак
Родак, Коста, Аль-Олайян, Хинди, Хендри, Аль-Хатиб, Медран, Дуда, Вейналдум, Аль-Ганнам, Хассан
Запасные: Yasir Abdullah R. Al Shammari, Аль-Отайби, Али, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Faris Saeed Al Ghamdi, Jalal bin Adel Al Salem, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Маду, Глушчевич
1тайм
Аль-Фатех:
Пачеко, Жорже Фернандеш, Al Swealem, Саадан, Бендебка, Wesley Bruno Lima Delgado, Юссуф, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Варгас, Батна
Запасные: Fawaz Yousef Al Hamad, Mohammed Al-Sarnoukh, Касим, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi, Mohammed Al Sahihi, Ali bin Hassan Al Masoud, Mahmoud Essa Anbar Al Burayh, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz
Подробнее
Высшая лига. 23 тур
19 февраля 19:00, Prince Abdullah al-Faisal Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Ахли Джидда
Завершен
4 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Нажма
Матч окончен
  Тоуни
90’
+4’
90’
+3’
Виктор Брага
90’
Al Hawsawi   Sultan bin Abdulaziz bin Mohammed Al Essa
Маджраши   Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef
90’
Марез   Аль-Джухани
90’
  Тоуни
87’
Галено   Гонсалвес
83’
77’
Khalid bin Mohammed Al Subaie   Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais
77’
Эмад   Аль-Хаусауи
72’
Бутобба   Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi
72’
Гуга Родригеш   Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi
  Тоуни
69’
Салех   Аль-Бурайкан
67’
58’
Фелиппе Кардосо
51’
Бутобба
  Атангана Эдоа
48’
2тайм
Перерыв
Тоуни
37’
27’
  Лазаро
13’
Фелиппе Кардосо
Аль-Ахли Джидда
Менди, Аль-Хавсави, Рожер, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Маджраши, Атангана Эдоа, Кессиэ, Галено, Салех, Марез, Тоуни
Запасные: Аль-Санби, Аль-Муваллад, Бакор, Salman Saeed Al Jadani, Аль-Джухани, Гонсалвес, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Аль-Бурайкан
1тайм
Аль-Нажма:
Виктор Брага, Khalid bin Mohammed Al Subaie, Самир, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Al Hawsawi, Тиянич, Гуга Родригеш, Эмад, Бутобба, Фелиппе Кардосо, Лазаро
Запасные: Аль-Энази, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais, Sultan bin Abdulaziz bin Mohammed Al Essa, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Аль-Хаусауи, Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari, Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel, Аль-Фатиль, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс
