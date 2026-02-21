  • Спортс
  • Арбелоа о травме Беллингема: «Если бы у меня было зелье Панорамикса, чтобы вернуть его в строй, то я бы им воспользовался. Джуд – один из лучших футболистов в мире»
Арбелоа о травме Беллингема: «Если бы у меня было зелье Панорамикса, чтобы вернуть его в строй, то я бы им воспользовался. Джуд – один из лучших футболистов в мире»

Альваро Арбелоа: Джуд Беллингем – один из лучших футболистов в мире.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался относительно полузащитника команды Джуда Беллингема, который не играет с начала февраля из-за травмы бедра.

Сообщалось, что англичанин может пропустить до двух месяцев.

«Если бы я мог поднять руку за то, чтобы он был здоров и готов играть, то сделал бы это, не раздумывая ни секунды.

Джуд Беллингем – один из лучших футболистов в мире, на мой взгляд. Лидер и пример для всех. Его отсутствие сказывается.

Меня радует, что мы можем играть и бороться без такого игрока, как он. Это говорит о многом в нашей команде.

Если бы у меня было зелье Панорамикса (волшебный напиток из комиксов «Астерикс и Обеликс» и телевизионных фильмов по их мотивам, делающий выпившего сильнее – Спортс’‘), чтобы вернуть его в строй прямо сейчас, я бы им воспользовался», – сказал Альваро Арбелоа.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Журналист видимо спит с Арбелоа, новости больно часто появляются..
Ответ Михаил Ткаченко
Журналист видимо спит с Арбелоа, новости больно часто появляются..
Вчера пресс-конференция перед матчем с Осасуной была, разные журналисты задают тренеру вопросы, знаешь да, что это такое? Или твои мыслительные процессы дальше кто с кем спит не уходят?
Ответ vaniaEee
Вчера пресс-конференция перед матчем с Осасуной была, разные журналисты задают тренеру вопросы, знаешь да, что это такое? Или твои мыслительные процессы дальше кто с кем спит не уходят?
«Кулесы рвутся не по швам, а где попало»

😊
Интеллектуальный уровень дриблера устаканился в детстве на просмотре Астерикса
почему не на Вини?
А ты — один из лучших лизунов в футбольном мире. В принципе, неплохая стратегия для этого места)
арбелоа не устал языком?
Ответ заблокированному пользователю
арбелоа не устал языком?
Ты не устал языком?
Ответ заблокированному пользователю
арбелоа не устал языком?
Комментарий удален пользователем
у Джуда, так же как у Родриго и Гюллера явный спад результативности с приходом Мбаппе. сам реал вместо первого места в лиге занял второе, и вылетел в 1/4 лч вместо победы. стоило ли брать Мбаппе?
Отшлифовал добела винисиуса и принялся за Джуда
Арбеломикс ты наш
