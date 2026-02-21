Арбелоа о травме Беллингема: «Если бы у меня было зелье Панорамикса, чтобы вернуть его в строй, то я бы им воспользовался. Джуд – один из лучших футболистов в мире»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался относительно полузащитника команды Джуда Беллингема, который не играет с начала февраля из-за травмы бедра.
Сообщалось, что англичанин может пропустить до двух месяцев.
«Если бы я мог поднять руку за то, чтобы он был здоров и готов играть, то сделал бы это, не раздумывая ни секунды.
Джуд Беллингем – один из лучших футболистов в мире, на мой взгляд. Лидер и пример для всех. Его отсутствие сказывается.
Меня радует, что мы можем играть и бороться без такого игрока, как он. Это говорит о многом в нашей команде.
Если бы у меня было зелье Панорамикса (волшебный напиток из комиксов «Астерикс и Обеликс» и телевизионных фильмов по их мотивам, делающий выпившего сильнее – Спортс’‘), чтобы вернуть его в строй прямо сейчас, я бы им воспользовался», – сказал Альваро Арбелоа.
