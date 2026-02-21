Престианни заявил УЕФА, что назвал Винисиуса «педиком», а не «обезьяной» (ESPN)

Джанлука Престианни рассказал УЕФА, как именно оскорбил Винисиуса.

20-летний вингер «Бенфики» Джанлука Престианни дал показания в рамках расследования УЕФА по поводу предполагаемых расистских оскорблений в адрес вингера «Реала » Винисиуса в матче Лиги чемпионов .

Испанская команда победила со счетом 1:0 за счет гола бразильца.

Винисиус обвинил Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной» . Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

По информации ESPN, Престианни объяснил УЕФА, что назвал бразильского футболиста «педиком» (maricon), а не «обезьяной» (mono).

Орельен Тчуамени: «Винисиус говорит, что Престианни назвал его «обезьяной», а тот – что сказал «педики» или что-то в этом роде. Я предлагал команде уйти, но Вини сказал, что надо доиграть»

«Обезьяна» или «педики»: что на самом деле сказали Винисиусу?

«Танцуй, Вини! Жги расистов!» Мир реагирует на расистский скандал