218

Престианни заявил УЕФА, что назвал Винисиуса «педиком», а не «обезьяной» (ESPN)

Джанлука Престианни рассказал УЕФА, как именно оскорбил Винисиуса.

20-летний вингер «Бенфики» Джанлука Престианни дал показания в рамках расследования УЕФА по поводу предполагаемых расистских оскорблений в адрес вингера «Реала» Винисиуса в матче Лиги чемпионов.

Испанская команда победила со счетом 1:0 за счет гола бразильца.

Винисиус обвинил Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

По информации ESPN, Престианни объяснил УЕФА, что назвал бразильского футболиста «педиком» (maricon), а не «обезьяной» (mono).

Орельен Тчуамени: «Винисиус говорит, что Престианни назвал его «обезьяной», а тот – что сказал «педики» или что-то в этом роде. Я предлагал команде уйти, но Вини сказал, что надо доиграть»

«Обезьяна» или «педики»: что на самом деле сказали Винисиусу?

«Танцуй, Вини! Жги расистов!» Мир реагирует на расистский скандал

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
logoВинисиус Жуниор
logoБенфика
logoДжанлука Престианни
logoвысшая лига Португалия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
дискриминация
брань
logoУЕФА
218 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Решил, что с «толерантными» будет проще справиться, чем с антирасистами😂
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Решил, что с «толерантными» будет проще справиться, чем с антирасистами😂
Выбрал меньшее из двух зол)
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Решил, что с «толерантными» будет проще справиться, чем с антирасистами😂
Помнится Уткин назвал Соловьева "педерастической обезьяной". Вот это было комбо.
Сейчас проверим удалят ли моё сообщение за мат или нет.
Винисиус педик
Ответ ржавый
Сейчас проверим удалят ли моё сообщение за мат или нет. Винисиус педик
Ахах, наш старый добрый Ржавый) а где друган твой Башка?))
Ответ ржавый
Сейчас проверим удалят ли моё сообщение за мат или нет. Винисиус педик
Здесь наверное не будут. А вот под любой другой новостью стопудов)
Полностью оправдан!(с)
Ответ Lebowsky
Полностью оправдан!(с)
Комментарий скрыт
Ответ Burel
Комментарий скрыт
Мадрид - столица Испании)

espanarusa.com: Со 2 по 12 августа 2012 года Барселона превратилась в европейскую гей-столицу. Тысячи геев и лесбиянок с разных концов мира приехали в столицу Каталонии на фестиваль Circuit
Предположим, Вини не педик. Хотя по жизни ведёт себя именно так, но предположим.
Но его это так оскорбило.
Второй вариант - обезьяна. И он точно не обезьяна, но это его также оскорбило.

Вывод: как Вини не назови, его это оскорбит. Потому что он нытик и #####ас.
Ответ Максим Новиков
Предположим, Вини не педик. Хотя по жизни ведёт себя именно так, но предположим. Но его это так оскорбило. Второй вариант - обезьяна. И он точно не обезьяна, но это его также оскорбило. Вывод: как Вини не назови, его это оскорбит. Потому что он нытик и #####ас.
Логика уровня фанаты Барселоны.
Ответ Максим Новиков
Предположим, Вини не педик. Хотя по жизни ведёт себя именно так, но предположим. Но его это так оскорбило. Второй вариант - обезьяна. И он точно не обезьяна, но это его также оскорбило. Вывод: как Вини не назови, его это оскорбит. Потому что он нытик и #####ас.
Он точно не обезьяна. Но это неточно...
Слабый аргумент. Винисиус перебьет тем, что Престианни назвал его педиком, потому что он черный.
Ответ Владимир Данилов
Слабый аргумент. Винисиус перебьет тем, что Престианни назвал его педиком, потому что он черный.
Было, Винисиуса не раз называли педиком. И он действительно заявлял, что его так оскорбляю потому он черный. То же самое на оскорбление "сдохни!".
Это же всё меняет !!!
Ну вот и прояснилось всё - нет никакого расизма по отношению к Вини, чего все так с полошились, дело то житейское оказалась - не более))
"Педик" - тоже подходит. )
Ответ Z-7478
"Педик" - тоже подходит. )
Комментарий скрыт
Ответ Michael Jackson_1116618335
Комментарий скрыт
Причина тряски?
Не гориллой, а ***риллой
Ответ micka
Не гориллой, а ***риллой
В топ!))
Ответ micka
Не гориллой, а ***риллой
Пид или нег?
Мономарикон. Надо запомнить))
Ответ Клирик
Мономарикон. Надо запомнить))
Так он так его и назвал
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
9 минут назад
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
22 минуты назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
35 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
51 минуту назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Рекомендуем