Престианни заявил УЕФА, что назвал Винисиуса «педиком», а не «обезьяной» (ESPN)
20-летний вингер «Бенфики» Джанлука Престианни дал показания в рамках расследования УЕФА по поводу предполагаемых расистских оскорблений в адрес вингера «Реала» Винисиуса в матче Лиги чемпионов.
Испанская команда победила со счетом 1:0 за счет гола бразильца.
Винисиус обвинил Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
По информации ESPN, Престианни объяснил УЕФА, что назвал бразильского футболиста «педиком» (maricon), а не «обезьяной» (mono).
Орельен Тчуамени: «Винисиус говорит, что Престианни назвал его «обезьяной», а тот – что сказал «педики» или что-то в этом роде. Я предлагал команде уйти, но Вини сказал, что надо доиграть»
«Обезьяна» или «педики»: что на самом деле сказали Винисиусу?
«Танцуй, Вини! Жги расистов!» Мир реагирует на расистский скандал
