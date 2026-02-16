Винисиус рад, что может говорить с Моуринью на португальском. Готовится к матчу с «Бенфикой»

В заключительном туре лигового этапа ЛЧ «Мадрид» уступил «Бенфике» со счетом 2:4, из-за чего «сливочные» не смогли попасть в восьмерку лучших команд. Гол Анатолия Трубина на последних секундах встречи позволил португальцам занять 24-ю строчку – последний слот, выходящий в плей-офф турнира.

Жребий вновь свел Жозе Моуринью с бывшим клубом: «Бенфика» и «Мадрид» сыграют в 1/16 турнира. Первый матч состоится уже 17 февраля в Лиссабоне.

Перед важной игрой Винисиус дал интервью блогеру и фанату «сливочных» Ибаю Льяносу. Из-за стримера Ламин Ямаль вляпался в скандал перед класико, а братья Уильямс получили от фанатов гневные послания на своем мурале. Вини пока спокойно переносит встречу с блогером.

Ибай, конечно, спросил у вингера о настроении команды перед новой игрой с «Бенфикой». Вини оптимистичен:

«За эти годы мы всегда верили, что можем совершить камбэк. В матче против «Манчестер Сити» мы ушли в дополнительное время, зная, что победим. Когда Хоселу забил гол в ворота «Баварии», нам даже не нужно было смотреть на табло. Мы знали, что победа за нами еще до финального свистка».

Вини признался, что в детстве, разумеется, следил за «Мадридом» Моуринью. К Жозе у игрока – исключительно уважение: «Он изменил историю клуба, он принес «Реалу» очень много пользы. А, еще я ведь могу говорить с ним по-португальски, это отлично».

Поболтают перед матчем ЛЧ?