Live
62

Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»

В Ла Лиге проходят матчи 24-го тура.

В пятницу «Эльче» сыграл вничью с «Осасуной» (0:0) в 24-м туре Ла Лиги.

В субботу «Реал Мадрид» дома разгромил «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна (4:1).

В воскресенье «Атлетико» на выезде уступил «Райо Вальекано» (0:3).

В понедельник «Барселона» в гостях играет с «Жироной».

Чемпионат Испании

24-й тур

Ла Лига Испания. 24 тур
16 февраля 20:00, Монтиливи
Логотип домашней команды
Жирона
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Барселона
Матч окончен
Рейс
90’
+9’
Рока
90’
+9’
Мартин   Франсес
90’
+2’
  Бельтран
86’
84’
Кунде
80’
Ольмо   Берналь
73’
Эрик Гарсия   Араухо
73’
Ферран Торрес   Левандовски
Ванат   Эчеверри
73’
Лемар   Бельтран
68’
Хиль   Рока
68’
63’
Мартин   Бальде
63’
Рафинья   Бардагжи
  Лемар
61’
59’
  Кубарси
2тайм
Перерыв
45’
Ямаль
41’
Эрик Гарсия
Жирона
Гассанига, А. Мартинес, Блинд, Рейс, Ринкон, Витцель, Мартин, Лемар, Хиль, Цыганков, Ванат
Запасные: Абель Руис, Франсес, Бельтран, Курума, Стуани, Эчеверри, Рока, Бланко, Крапивцов, Давид Лопес
1тайм
Барселона:
Гарсия, Мартин, Эрик Гарсия, Кубарси, Кунде, Ольмо, де Йонг, Фермин Лопес, Рафинья, Ферран Торрес, Ямаль
Запасные: Кочен, Шченсны, Араухо, Бальде, Бардагжи, Левандовски, Жоау Канселу, Касадо, Берналь, Маркес
Подробнее
Ла Лига Испания. 24 тур
13 февраля 20:00, Мартинес Валеро
Логотип домашней команды
Эльче
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Осасуна
Матч окончен
85’
Рубен Гарсия   Бретонес
Андре Силва   Рафа Мир
85’
Моренте   де Сантьяго
85’
85’
Рубен Гарсия
Сепеда   Мартим Нету
80’
Агуадо   Дональд
80’
Сарабия
80’
Моренте
79’
74’
Будимир   Рауль Гарсия
73’
Осамбела
67’
Муньос   Моро
66’
Торро   Осамбела
66’
Муньос   Монкайола
53’
Торро
2тайм
Перерыв
37’
Будимир
Агуадо
37’
Эльче
Дитуро, Бигас, Виктор Чуст, Петро, Фебас, Агуадо, Валера, Сепеда, Моренте, Андре Силва, А. Родригес
Запасные: Дельгадо, Педроса, Итурбе, Сангаре, Вильяр, де Сантьяго, Рафа Мир, Боаяр, Редондо, Мартим Нету, Пенья, Дональд
1тайм
Осасуна:
Эррера, Галан, Эррандо, Катена, Розье, Муньос, Торро, Орос, Муньос, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Монкайола, Барха, Фернандес, Хуан Крус, Бретонес, Аргибиде, Мойсес Гомес, Осамбела, Рауль Гарсия, Моро
Подробнее
Ла Лига Испания. 24 тур
14 февраля 13:00, RCDE Стэдиум
Логотип домашней команды
Эспаньол
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Сельта
Матч окончен
Кабрера
90’
+4’
90’
+3’
  Иглесиас
88’
Роман   Весино
87’
Хави Родригес   Аспас
  Долан
86’
Фернандес   Терратс
83’
Милья   Каррерас
72’
70’
Руэда   Мингеса
70’
Сведберг   Дуран
70’
Жуджла   Мориба
  Кике Гарсия
66’
Пикель   Долан
56’
Нгонж   Кике Гарсия
56’
Экспосито   У. Гонсалес
56’
2тайм
Перерыв
38’
  Жуджла
Эспаньол
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Ридель, Эль-Хилали, Экспосито, Лосано, Милья, Пикель, Нгонж, Фернандес
Запасные: Фортуньо, Тристан, Рубио, Салинас, Санчес, Терратс, Каррерас, Кике Гарсия, У. Гонсалес, Долан, Рока
1тайм
Сельта:
Раду, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Каррейра, Роман, Фер Лопес, Руэда, Сведберг, Иглесиас, Жуджла
Запасные: Мориба, У. Альварес, Дуран, Эль-Абделлауи, Фернандес, Айду, Мингеса, Сотело, Аспас, Вильяр, Ристич, Весино
Подробнее
Ла Лига Испания. 24 тур
14 февраля 15:15, Колисеум
Логотип домашней команды
Хетафе
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Вильярреал
Матч окончен
Сатриано   Ньом
90’
+2’
86’
Олувасейи
Фемения   Боселли
86’
Васкес   Лисо
81’
Джене   Хави Муньос
80’
78’
Моуриньо   Фриман
76’
  Микаутадзе
65’
Парехо   Комесанья
65’
Бьюкенен   Микаутадзе
  Сатриано
53’
49’
Моуриньо
46’
Лопес Кортес   Айосе Перес
2тайм
Перерыв
  Арамбарри
41’
39’
Вейга
Рико
38’
Ромеро
35’
Хетафе
Сория, Иглесиас, Фемения, Ромеро, Абкар, Дуарте, Джене, Арамбарри, Милья, Сатриано, Васкес
Запасные: Рико, Бирманчевич, Боселли, Монтес, Хави Муньос, Рикельме, Хуанми, Лисо, Летачек, Санкрис, Ньом
1тайм
Вильярреал:
Жуниор, Педраса, Наварро, Моуриньо, Вейга, Лопес Кортес, Парехо, Гуйе, Бьюкенен, Олувасейи, Пепе
Запасные: С. Кардона, Комесанья, Айосе Перес, Диатта, Тенас, Марин, Фриман, Молейро, Микаутадзе
Подробнее
Ла Лига Испания. 24 тур
14 февраля 17:30, Рамон Санчес Писхуан
Логотип домашней команды
Севилья
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Алавес
Матч окончен
Менди
90’
+11’
Пеке
90’
+5’
Гудель
90’
+1’
Жордан
90’
+1’
Альмейда
85’
84’
Аленья   Гуриди
Адамс   Пеке
81’
Агуме   Гаттони
81’
Мопе   И. Ромеро
70’
Ньянзу   Эджуке
70’
Соу   Менди
61’
60’
  Тони Мартинес
Аспиликуэта   Кармона
55’
46’
Антонио Бланко   Ибаньес
46’
Денис Суарес   Гевара
46’
Калебе   Перес Идальго
2тайм
Перерыв
  Соу
42’
Хуанлу Санчес
16’
Хуанлу Санчес
2’
Севилья
Влаходимос, Салас, Ньянзу, Гудель, Суасо, Аспиликуэта, Соу, Агуме, Хуанлу Санчес, Адамс, Мопе
Запасные: Нюланд, Кармона, Гаттони, Буэно, Эджуке, И. Ромеро, Санчес, Пеке, Сьерра, Фабиу Кардозу, Жордан, Менди
1тайм
Алавес:
Сивера, Энрикес, Пачеко, Гарсес, Теналья, Аленья, Антонио Бланко, Денис Суарес, Калебе, Бойе, Тони Мартинес
Запасные: Р. Фернандес, Реббаш, Маньяс, Парада, Перес Идальго, Ибаньес, Гевара, Гуриди
Подробнее
Ла Лига Испания. 24 тур
14 февраля 20:00, Сантьяго Бернабеу
Логотип домашней команды
Реал Мадрид
Завершен
4 - 1
Логотип гостевой команды
Реал Сосьедад
Матч окончен
90’
+2’
Туррьентес
Тчуамени   Сестеро
79’
Вальверде   Браим Диас
73’
Камавинга   Себальос
73’
73’
Марин   Диас
60’
Ойарсабаль   Оускарссон
60’
Эррера   Туррьентес
Александер-Арнолд   Карвахаль
60’
Рюдигер   Алаба
60’
  Винисиус Жуниор
48’
46’
Уэсли   Гедеш
2тайм
Перерыв
  Вальверде
31’
  Винисиус Жуниор
25’
21’
  Ойарсабаль
Хейсен
20’
  Гонсало Гарсия
5’
Реал Мадрид
Куртуа, Альваро Каррерас, Хейсен, Рюдигер, Александер-Арнолд, Камавинга, Тчуамени, Гюлер, Вальверде, Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия
Запасные: Мастантуоно, Асенсио, Карвахаль, Менди, Алаба, Сестеро, Себальос, Паласиос, Мбаппе, Лунин, Фран Гарсия, Браим Диас
1тайм
Реал Сосьедад:
Ремиро, Муньос, Субельдия, Мартин, Арамбуру, Горрочатеги, Эррера, Солер, Марин, Уэсли, Ойарсабаль
Запасные: Каррикабуру, Элустондо, Агирре, Туррьентес, Серхио Гомес, Чалета-Цар, Диас, Гедеш, Очиенг, Марреро, Одриосола, Оускарссон
Подробнее
Ла Лига Испания. 24 тур
15 февраля 13:00, Нуэво Карлос Тартьере
Логотип домашней команды
Реал Овьедо
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Атлетик
Матч окончен
90’
Сансет   Унаи Гомес
87’
Рего Мора
Начо Видаль   Лукас Аихадо
81’
Коломбатто   Форес
81’
71’
  Сансет
Фернандес
70’
68’
Гурусета
66’
Руис де Галаррета   Весга
66’
Горосабель   Аресо
Рейна   Фонсека
65’
Сибо   Касорла
65’
61’
Хаурегисар   Рего Мора
58’
  Хаурегисар
Хассан   Фернандес
57’
46’
Серрано   Наварро
2тайм
Перерыв
Коломбатто
39’
  Шаира
30’
26’
Руис де Галаррета
Реал Овьедо
Эскандель, Хави Лопес, Карму, Байи, Начо Видаль, Коломбатто, Сибо, Рейна, Шаира, Хассан, Виньяс
Запасные: Молдован, Альхассан, Форес, Лукас Аихадо, Кальво, Касорла, Фонсека, Илич, Pablo Menéndez Agudín, Дендонкер, Борбас, Фернандес
1тайм
Атлетик:
Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Паредес, Горосабель, Хаурегисар, Руис де Галаррета, И. Уильямс, Сансет, Серрано, Гурусета
Запасные: Унаи Гомес, Рего Мора, Аресо, Бойро, Лекуэ, Санчес, Весга, Исета, Наварро, Падилья, Монреаль
Подробнее
Ла Лига Испания. 24 тур
15 февраля 15:15, Бутарке
Логотип домашней команды
Райо Вальекано
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Атлетико
Матч окончен
Альваро Гарсия
90’
+2’
Гумбау   Унаи Лопес
83’
  Менди
76’
Ахомаш   Нтека
74’
70’
Льоренте
Франсиско Перес   Альваро Гарсия
64’
Де Фрутос   Вертрауд
64’
Паласон   Диас
64’
63’
Лангле   Лукман
63’
Кардозо   Льоренте
56’
Алекс Баэна   Альварес
56’
Руджери   Варгас
56’
Мендоса   Ле Норман
52’
Мендоса
2тайм
Перерыв
  Оскар Валентин
45’
  Франсиско Перес
40’
29’
Кардозо
Райо Вальекано
Баталья, Эспино, Менди, Лежен, Рациу, Оскар Валентин, Франсиско Перес, Гумбау, Паласон, Ахомаш, Де Фрутос
Запасные: Трехо, Вертрауд, Диас, Унаи Лопес, Нтека, Хиль, Луис Фелипе, Алеман, Мумин, Камельо, Балиу, Альваро Гарсия
1тайм
Атлетико:
Облак, Руджери, Лангле, Хименес, Молина, Кардозо, Алекс Баэна, Мендоса, Альмада, Н. Гонсалес, Серлот
Запасные: Эскивель, Ганцко, Лукман, Ле Норман, Альварес, Льоренте, Варгас, Гризманн, Симеоне, Муссо, Пубиль, Коке
Подробнее
Ла Лига Испания. 24 тур
15 февраля 17:30, Сьюдад де Валенсия
Логотип домашней команды
Леванте
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Валенсия
Матч окончен
Арриага
90’
+4’
Арриага
90’
+4’
90’
+2’
Хесус Васкес
88’
Рамазани   Хесус Васкес
88’
Джемерт   Сантамария
Морено
85’
84’
  Садик
Перес   Кортес
78’
Мартинес   Венседор
78’
Лосада   Этта-Эйонг
69’
Ромеро   Эспи
69’
Карлос Альварес   Оласагасти
69’
64’
  Рамазани
58’
Пепелу   Гидо Родригес
58’
Дуро   Садик
58’
Угринич   Герра
2тайм
Перерыв
17’
Угринич
Леванте
Райан, Ману Санчес, Морено, Адри, Перес, Мартинес, Арриага, Карлос Альварес, Лосада, Тунде, Ромеро
Запасные: Эспи, Моралес, Ури Рей, Куньят, Примо, Пампин, Оласагасти, Венседор, Абед, Кортес, Этта-Эйонг, Эльхесабаль
1тайм
Валенсия:
Димитриевски, Гайя, Джемерт, Таррега, Нуньес, Рамазани, Пепелу, Угринич, Риоха, Дуро, Бельтран
Запасные: Раба, Абриль, Фонтанет, Хесус Васкес, Андре Алмейда, Сантамария, Садик, Риверо, Герра, Оторби, Aaron Ndive Mayol de la Cueva, Гидо Родригес
Подробнее
Ла Лига Испания. 24 тур
15 февраля 20:00, Сон Моиш
Логотип домашней команды
Мальорка
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Бетис
Матч окончен
89’
Бакамбу   Деосса
Мохика   Тони Лато
82’
Саму Кошта   А. Санчес
78’
Дардер   Торре
78’
67’
Руибаль   Ортис
67’
Фидальго   Альтимира
  Мурики
66’
Маффео
61’
Мурики
59’
55’
Вальес
Морланес
50’
Маскарель   Морланес
46’
Фернандес   Лувумбу
46’
46’
Льоренте   Бартра
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Бакамбу
44’
Руибаль
Саму Кошта
21’
18’
  Эззальзули
16’
Льоренте
Мальорка
Роман, Мохика, Вальент, Лопес, Маффео, Саму Кошта, Маскарель, Дардер, Виржили, Фернандес, Мурики
Запасные: Морей, Калумба, Пратс, Морланес, А. Санчес, Льябрес, Куэльяр, Бергстрем, Тони Лато, Раильо, Торре, Лувумбу
1тайм
Бетис:
Вальес, Р. Родригес, Натан, Льоренте, Руибаль, Фидальго, Рока, Форнальс, Эззальзули, Бакамбу, Антони
Запасные: Бартра, Ортис, Лопес, Фирпо, Альтимира, Адриан, Деосса, Рикельме, Гарсия, Марина, Гомес
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoХетафе
logoРеал Мадрид
logoМальорка
logoРеал Овьедо
logoРеал Сосьедад
logoАтлетико
logoОсасуна
logoБарселона
logoБетис
logoСельта
logoЛеванте
logoАлавес
logoСевилья
результаты
logoВильярреал
logoЛа Лига
logoЖирона
logoЭльче
logoАтлетик
logoЭспаньол
logoВаленсия
logoРайо Вальекано
62 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Как же они заколебали ставить матчи Реала и Барселоны в самое позднее время
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Как же они заколебали ставить матчи Реала и Барселоны в самое позднее время
Ну у них то, это 21:00, прайм-тайм
До нас им дела нет)
Ответ Simbad
Ну у них то, это 21:00, прайм-тайм До нас им дела нет)
21:00 это ночь. Даже в Испании вторник это не сиеста и нужно топать на работу
Прямо как в меме!

Атлетико, ты ли это?! (После 4-0 с Барсой)

А нет, всё в порядке! (После 0-3 с Райо)
Ответ Gilberto Silva 19
Прямо как в меме! Атлетико, ты ли это?! (После 4-0 с Барсой) А нет, всё в порядке! (После 0-3 с Райо)
Атлетико, ты ли это?! . ( Когда в конце сезона победила в Примере)
Ответ Олег Попов
Атлетико, ты ли это?! . ( Когда в конце сезона победила в Примере)
Комментарий удален модератором
В чемпе как понимаю атлетико уже не интересно играть) вот смеха будет если вылетят от барселоны
Типичный «Атлетико» Мадрид: после разгрома 4:0 в важном матче лететь 0:2 «Райо» )))
Одного не пойму. Неужели Захаряну не обидно пропускать такие матчи? Шанс сыграть против Реала и на тебе...
Атлетико как всегда

Сначала сносят топов, а потом сливают середнякам
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Атлетико как всегда Сначала сносят топов, а потом сливают середнякам
Так Симеоне в открытую положил на чемпионат еще начиная с матча с Леванте. Все брошено на Кубок и Лигу Чемпионов. Желаю им ничего в итоге не выиграть. С таким составом, и не бороться за чемпионство уже который год. Даже и не пытаются, ущербные.
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Атлетико как всегда Сначала сносят топов, а потом сливают середнякам
так состав посмотри, он приберег основу на ЛЧ
Барселона сегодня вопреки судейскому беспределу Ла лиги поднимется на свое законное место
В 24 матчах Ла Лиги пользу Реала было назначено 13 пенальти. Второе место по количеству назначенных пенальти в Ла Лиге имеет цифру 7. Лидеры в других европейских лигах имеют цифру 8.
ФК Пеналь
Автор комментария после победы Атлетико над Барсой оказался прав. Что нужно ставить на Район в матче с Атлетико.
Атлетико — единственная команда в мире, которая может обыграть "Барселону" 4:0 и на следующий день проиграть доставщикам пиццы из "Райо". Стабильность, которую мы заслужили.
Ответ Kerei
Атлетико — единственная команда в мире, которая может обыграть "Барселону" 4:0 и на следующий день проиграть доставщикам пиццы из "Райо". Стабильность, которую мы заслужили.
то просто у барсы день не сложился с ней бывает такое,1-4 от севильи в чемпионате проходили уже
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
22 минуты назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
31 минуту назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
42 минуты назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
53 минуты назадФото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
54 минуты назад
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Глейзеры были «в ужасе» от слов Рэтклиффа про мигрантов. Клуб сознательно пытался дистанцироваться от этих высказываний в своем заявлении (BBC)
сегодня, 21:14
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
5 минут назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем