Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»

В Ла Лиге проходят матчи 24-го тура.
В пятницу «Эльче» сыграл вничью с «Осасуной» (0:0) в 24-м туре Ла Лиги.
В субботу «Реал Мадрид» дома разгромил «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна (4:1).
В воскресенье «Атлетико» на выезде уступил «Райо Вальекано» (0:3).
В понедельник «Барселона» в гостях играет с «Жироной».
Чемпионат Испании
24-й тур
Ферран Торрес Левандовски
Жирона
Гассанига, А. Мартинес, Блинд, Рейс, Ринкон, Витцель, Мартин, Лемар, Хиль, Цыганков, Ванат
Запасные: Абель Руис, Франсес, Бельтран, Курума, Стуани, Эчеверри, Рока, Бланко, Крапивцов, Давид Лопес
Барселона:
Гарсия, Мартин, Эрик Гарсия, Кубарси, Кунде, Ольмо, де Йонг, Фермин Лопес, Рафинья, Ферран Торрес, Ямаль
Запасные: Кочен, Шченсны, Араухо, Бальде, Бардагжи, Левандовски, Жоау Канселу, Касадо, Берналь, Маркес
Эльче
Дитуро, Бигас, Виктор Чуст, Петро, Фебас, Агуадо, Валера, Сепеда, Моренте, Андре Силва, А. Родригес
Запасные: Дельгадо, Педроса, Итурбе, Сангаре, Вильяр, де Сантьяго, Рафа Мир, Боаяр, Редондо, Мартим Нету, Пенья, Дональд
Осасуна:
Эррера, Галан, Эррандо, Катена, Розье, Муньос, Торро, Орос, Муньос, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Монкайола, Барха, Фернандес, Хуан Крус, Бретонес, Аргибиде, Мойсес Гомес, Осамбела, Рауль Гарсия, Моро
Эспаньол
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Ридель, Эль-Хилали, Экспосито, Лосано, Милья, Пикель, Нгонж, Фернандес
Запасные: Фортуньо, Тристан, Рубио, Салинас, Санчес, Терратс, Каррерас, Кике Гарсия, У. Гонсалес, Долан, Рока
Сельта:
Раду, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Каррейра, Роман, Фер Лопес, Руэда, Сведберг, Иглесиас, Жуджла
Запасные: Мориба, У. Альварес, Дуран, Эль-Абделлауи, Фернандес, Айду, Мингеса, Сотело, Аспас, Вильяр, Ристич, Весино
Хетафе
Сория, Иглесиас, Фемения, Ромеро, Абкар, Дуарте, Джене, Арамбарри, Милья, Сатриано, Васкес
Запасные: Рико, Бирманчевич, Боселли, Монтес, Хави Муньос, Рикельме, Хуанми, Лисо, Летачек, Санкрис, Ньом
Вильярреал:
Жуниор, Педраса, Наварро, Моуриньо, Вейга, Лопес Кортес, Парехо, Гуйе, Бьюкенен, Олувасейи, Пепе
Запасные: С. Кардона, Комесанья, Айосе Перес, Диатта, Тенас, Марин, Фриман, Молейро, Микаутадзе
Севилья
Влаходимос, Салас, Ньянзу, Гудель, Суасо, Аспиликуэта, Соу, Агуме, Хуанлу Санчес, Адамс, Мопе
Запасные: Нюланд, Кармона, Гаттони, Буэно, Эджуке, И. Ромеро, Санчес, Пеке, Сьерра, Фабиу Кардозу, Жордан, Менди
Алавес:
Сивера, Энрикес, Пачеко, Гарсес, Теналья, Аленья, Антонио Бланко, Денис Суарес, Калебе, Бойе, Тони Мартинес
Запасные: Р. Фернандес, Реббаш, Маньяс, Парада, Перес Идальго, Ибаньес, Гевара, Гуриди
Александер-Арнолд Карвахаль
Реал Мадрид
Куртуа, Альваро Каррерас, Хейсен, Рюдигер, Александер-Арнолд, Камавинга, Тчуамени, Гюлер, Вальверде, Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия
Запасные: Мастантуоно, Асенсио, Карвахаль, Менди, Алаба, Сестеро, Себальос, Паласиос, Мбаппе, Лунин, Фран Гарсия, Браим Диас
Реал Сосьедад:
Ремиро, Муньос, Субельдия, Мартин, Арамбуру, Горрочатеги, Эррера, Солер, Марин, Уэсли, Ойарсабаль
Запасные: Каррикабуру, Элустондо, Агирре, Туррьентес, Серхио Гомес, Чалета-Цар, Диас, Гедеш, Очиенг, Марреро, Одриосола, Оускарссон
Реал Овьедо
Эскандель, Хави Лопес, Карму, Байи, Начо Видаль, Коломбатто, Сибо, Рейна, Шаира, Хассан, Виньяс
Запасные: Молдован, Альхассан, Форес, Лукас Аихадо, Кальво, Касорла, Фонсека, Илич, Pablo Menéndez Agudín, Дендонкер, Борбас, Фернандес
Атлетик:
Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Паредес, Горосабель, Хаурегисар, Руис де Галаррета, И. Уильямс, Сансет, Серрано, Гурусета
Запасные: Унаи Гомес, Рего Мора, Аресо, Бойро, Лекуэ, Санчес, Весга, Исета, Наварро, Падилья, Монреаль
Франсиско Перес Альваро Гарсия
Райо Вальекано
Баталья, Эспино, Менди, Лежен, Рациу, Оскар Валентин, Франсиско Перес, Гумбау, Паласон, Ахомаш, Де Фрутос
Запасные: Трехо, Вертрауд, Диас, Унаи Лопес, Нтека, Хиль, Луис Фелипе, Алеман, Мумин, Камельо, Балиу, Альваро Гарсия
Атлетико:
Облак, Руджери, Лангле, Хименес, Молина, Кардозо, Алекс Баэна, Мендоса, Альмада, Н. Гонсалес, Серлот
Запасные: Эскивель, Ганцко, Лукман, Ле Норман, Альварес, Льоренте, Варгас, Гризманн, Симеоне, Муссо, Пубиль, Коке
Карлос Альварес Оласагасти
Леванте
Райан, Ману Санчес, Морено, Адри, Перес, Мартинес, Арриага, Карлос Альварес, Лосада, Тунде, Ромеро
Запасные: Эспи, Моралес, Ури Рей, Куньят, Примо, Пампин, Оласагасти, Венседор, Абед, Кортес, Этта-Эйонг, Эльхесабаль
Валенсия:
Димитриевски, Гайя, Джемерт, Таррега, Нуньес, Рамазани, Пепелу, Угринич, Риоха, Дуро, Бельтран
Запасные: Раба, Абриль, Фонтанет, Хесус Васкес, Андре Алмейда, Сантамария, Садик, Риверо, Герра, Оторби, Aaron Ndive Mayol de la Cueva, Гидо Родригес
Мальорка
Роман, Мохика, Вальент, Лопес, Маффео, Саму Кошта, Маскарель, Дардер, Виржили, Фернандес, Мурики
Запасные: Морей, Калумба, Пратс, Морланес, А. Санчес, Льябрес, Куэльяр, Бергстрем, Тони Лато, Раильо, Торре, Лувумбу
Бетис:
Вальес, Р. Родригес, Натан, Льоренте, Руибаль, Фидальго, Рока, Форнальс, Эззальзули, Бакамбу, Антони
Запасные: Бартра, Ортис, Лопес, Фирпо, Альтимира, Адриан, Деосса, Рикельме, Гарсия, Марина, Гомес
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
До нас им дела нет)
Атлетико, ты ли это?! (После 4-0 с Барсой)
А нет, всё в порядке! (После 0-3 с Райо)
Сначала сносят топов, а потом сливают середнякам
ФК Пеналь