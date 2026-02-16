Агент Вини. Рассказал, как затащил в «Мадрид» двух лидеров

Блогер Ибай Льянос вспомнил, как на одном из ужинов с Винисиусом спросил у бразильца, присоединится ли к «королевскому клубу» Килиан Мбаппе. Как оказалось, вингер проделывал агентскую работу задолго до переезда капитана сборной Франции на «Бернабеу»:

«Каждое лето, буквально каждое лето я писал Килиану. Спрашивал, когда он уже перейдет к нам. Тогда у нас еще не было таких отношений, как сейчас, но я постоянно писал ему в соцсетях о трансфере. Он мне отвечал, но всегда говорил расплывчато, без конкретики: «Посмотрим, возможно, посмотрим».

В конечном итоге мы играем вместе. Кстати, с Джудом [Беллингемом] я делал то же самое! Я писал ему: «Джуд, ты не можешь перейти в другой клуб, ты должен перейти в «Мадрид», у нас будет лучшая команда в мире». Я хочу играть вместе с лучшими, с такими игроками у нас больше возможностей для побед».

С Беллингемом у Винисиуса уже 102 совместных матча за «Мадрид», с Мбаппе чуть меньше – 72 игры в составе «сливочных».

Перес, где агентские бонусы?