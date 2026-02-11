Сейчас вы поймете, почему «Лион» Эндрика – бразилец заказал всем партнерам по именному PS5 😱
Хочу в «Лион».
Эндрик либо очень добрый, либо начал медиа-атаку по всем направлениям.
Нарезки дриблинга бразильца и восхищения от его голов заполонили соцсети. А сегодня все обсуждают щедрость нападающего, ведь он подарил всем партнерам по «Лиону» эксклюзивный PS5 в кейсе, предусматривающем возможность путешествий.
Вы тоже хотите с ним подружиться?
В комментариях считают, что он должен был по гелику всем подарить раз миллионер. Но он ведь не Кадыров даже.