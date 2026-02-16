Спаллетти об удалении Калулу в игре с «Интером»: «Разочаровывает, что Киву выставляет его дураком и указывает ему, что делать. Думаю, Кристиан осознал ошибку»

Лучано Спаллетти: слова Киву про Калюлю разочаровывают.

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал эпизод с удалением Пьера Калулу в игре с «Интером ».

Миланская команда одержала победу со счетом 3:2 в 25-м туре Серии А. На 42-й минуте защитник туринцев Пьер Калюлю после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони . Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный арбитр Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.

«Парадоксально, но вдесятером мы играли лучше. Но это разочаровывает, потому что я не могу отработать с командой определенные ситуации.

Что меня разочаровывает, так это то, что после двух чудовищных несправедливостей Киву выставляет такого хорошего парня, как Калулу, дураком, и указывает ему, что делать. Это вряд ли приемлемо. Это дало бы мне возможность говорить об игроках «Интера», но я не собираюсь этого делать.

Я хорошо знаю Кристиана. Он, должно быть, понял, что совершил ошибку», – сказал Спаллетти.

Киву про удаление Калулу: «Касание легкое – но это касание. Я учил игроков не отдавать все на откуп судье, контакт есть контакт. В определенных ситуациях надо держать руки при себе»