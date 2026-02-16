  • Спортс
Спаллетти об удалении Калулу в игре с «Интером»: «Разочаровывает, что Киву выставляет его дураком и указывает ему, что делать. Думаю, Кристиан осознал ошибку»

Лучано Спаллетти: слова Киву про Калюлю разочаровывают.

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал эпизод с удалением Пьера Калулу в игре с «Интером». 

Миланская команда одержала победу со счетом 3:2 в 25-м туре Серии А. На 42-й минуте защитник туринцев Пьер Калюлю после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный арбитр Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.

«Парадоксально, но вдесятером мы играли лучше. Но это разочаровывает, потому что я не могу отработать с командой определенные ситуации.

Что меня разочаровывает, так это то, что после двух чудовищных несправедливостей Киву выставляет такого хорошего парня, как Калулу, дураком, и указывает ему, что делать. Это вряд ли приемлемо. Это дало бы мне возможность говорить об игроках «Интера», но я не собираюсь этого делать.

Я хорошо знаю Кристиана. Он, должно быть, понял, что совершил ошибку», – сказал Спаллетти. 

Киву про удаление Калулу: «Касание легкое – но это касание. Я учил игроков не отдавать все на откуп судье, контакт есть контакт. В определенных ситуациях надо держать руки при себе»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Что что, но в красоте Ювентус точно прибавил при Спалетти, всегда играют в нападание, и владеют мячом, даже в меньшинстве ударили в створ ворот Интера 10 раз. Летом немного усилиться и мистер Лучано вернёт старую синьору на первое место
У Киву интеллект остался в шлеме. В том самом.
Вряд ли они что-то там осознают, Киву трус, вот и всё. Со страху он нагородил бреда, будет продолжать отстаивать свои ценности и дальше, потому что все понимает - на поле его поимели и в большинстве, и в меньшинстве. Впрочем имели его все соперники с более менее сопоставимым составом
"Интер" два года подряд не мог, например. Пока ноунейма на судейство не выписали.
Так как правильно: Калулу или Калюлю? А то в одном месте айлюлю в другом месте улала )))
Калюля
