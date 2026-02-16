Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» обыграл «Аль-Вахду» в последнем туре общего этапа благодаря дублю Нуньеса – 2:1. Спортс’’ показал матч в прямом эфире
Спортс’’ показал матч в прямом эфире совместно с ТВ Старт.
На 18-й минуте Дарвин Нуньес открыл счет, на 32-й Браима Диарра сравнял. На 77-й минуте Нуньес сделал дубль.
«Аль-Хилаль» финишировал первым по итогам общего этапа, команда Симоне Индзаги оторвалась от «Аль-Ахли» на пять очков. «Аль-Вахда» закончила на четвертой строчке. Обе команды досрочно вышли в плей-офф.
Это вторая победа «Аль-Хилаля» подряд, 13 февраля обыграли «Аль-Иттифак» в чемпионате Саудовской Аравии (2:0). Дарвин Нуньес забил два мяча в одном матче впервые с 18 октября 2025-го: тогда он сделал дубль против «Аль-Иттифака» (5:0).
В следующем матче «Аль-Хилаль» 21 февраля примет «Аль-Иттихад» в чемпионате Саудовской Аравии, «Аль-Вахда» за день до этого сыграет дома с «Аль-Джазирой» в чемпионате ОАЭ.
Статистика Лиги чемпионов Азии