Энрике пошутил про матч с «Монако» в ЛЧ: «ПСЖ» сыграет без вратаря, возможно. Ни один голкипер не хочет играть»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике пошутил на тему выбора вратаря на предстоящий матч с «Монако».
Ранее российский голкипер команды Матвей Сафонов пропустил три мяча в игре Лиги 1 против «Ренна» (1:3).
Парижане завтра в гостях сыграют с монегасками в первым стыковом матче Лиги чемпионов.
О психологической подготовке «ПСЖ» к матчу против «Монако»
«Я хочу увидеть лучшую версию «ПСЖ». Мы видели в прошлом сезоне, как проигрывали первый матч, а затем отыгрывались и выигрывали второй. Мы хотим побеждать в каждом матче, и наш настрой не меняется».
Об инцидентах с вратарями в матчах с «Монако»
«Я не знаю, ожидаю ли я более спокойного вечера. Возможно, мы сыграем без вратаря (улыбается). Ни один вратарь не хочет играть», – сказал Энрике на пресс-конференции.
а он заключается в том, что в матчах с Монако вратари ПСЖ всегда получают травмы, а не то, что вратари плохо (не хотят) играют.