Энрике пошутил про матч с «Монако» в ЛЧ: «ПСЖ» сыграет без вратаря, возможно. Ни один голкипер не хочет играть»

Энрике о матче с «Монако»: «ПСЖ» может играть без вратаря, никто из них не хочет.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике пошутил на тему выбора вратаря на предстоящий матч с «Монако».

Ранее российский голкипер команды Матвей Сафонов пропустил три мяча в игре Лиги 1 против «Ренна» (1:3).

Парижане завтра в гостях сыграют с монегасками в первым стыковом матче Лиги чемпионов.

О психологической подготовке «ПСЖ» к матчу против «Монако»

«Я хочу увидеть лучшую версию «ПСЖ». Мы видели в прошлом сезоне, как проигрывали первый матч, а затем отыгрывались и выигрывали второй. Мы хотим побеждать в каждом матче, и наш настрой не меняется».

Об инцидентах с вратарями в матчах с «Монако»

«Я не знаю, ожидаю ли я более спокойного вечера. Возможно, мы сыграем без вратаря (улыбается). Ни один вратарь не хочет играть», – сказал Энрике на пресс-конференции.