Мэр Милана об удалении Калулу: «Бастони допустил ошибку. Но Кьеллини и Дель Пьеро и сами симулировали, а теперь ведут себя как моралисты»
Мэр Милана Джузеппе Сала раскритиковал слова представителей «Ювентуса» о судействе в матче с «Интером».
Миланская команда одержала победу со счетом 3:2 в 25-м туре Серии А. На 42-й минуте защитник туринцев Пьер Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный арбитр Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.
После этой игры директор «Ювентуса» Джорджо Кьеллини призвал босса судей Серии А Джанлуку Рокки уйти в отставку: «Он говорил, что уйдет – посмотрим. Его даже не было на стадионе на таком матче».
Бывший нападающий «бьянконери» Алессандро Дель Пьеро говорил: «Я надеюсь, Киву сможет признать, что красной не было. «Интер» силен – ты должен быть недоволен неприятным инцидентом, который играет тебе на руку».
– Что вы думаете о неспортивном поведении Бастони?
– Бастони, безусловно, допустил ошибку. Но я видел комментарии от людей, которые в ходе своей карьеры совершали невероятные симуляции. Гуляют кадры с Кьеллини и Дель Пьеро, которые позволяли себе невероятные симуляции, а теперь ведут себя как моралисты.
Я предвзят, потому что «Интер» – моя любимая команда, но давайте будем осторожны. Дело не столько в этом, сколько в том, что они дают волю гневу и оскорблениям в социальных сетях, что приводит к негативным последствиям.
Тем не менее, ясно, что Бастони допустил ошибку. Он тоже это знает, он умный парень, – сказал Сала.
Может Кьелинни где и приукрасил, но жёлтых не требовал и удаления не праздновал.
Ведь весь хейт бастони именно из-за этого.
Защищайте своего сукиного сына, но других не марайте своей грязью, подонки.
100% звиздёшь
упасть от касаний он всегда умел
И ни один такой дичи никогда не делали! Вот они действительно умные, в отличии от Бастони.
В должности мэра Милана
19 июня 2016 года победил во втором туре выборов мэра Милана кандидата правоцентристской коалиции Стефано Паризи, получив 51,7 % голосов против 48,3 % у соперника.
15 декабря 2016 года объявил прессе, что намерен временно самоотстраниться от должности ввиду решения прокуратуры о включении его в число подозреваемых по делу о злоупотреблениях при подготовке Экспо-2015.
20 декабря 2016 года объявил о возвращении к исполнению обязанностей мэра ввиду своей полной невиновности.
21 октября 2020 года суд первой инстанции признал Сала виновным в даче ложных показаний по вопросам, связанным с организацией тендера на государственные подряды при подготовке Всемирной выставки и приговорил его к шести месяцам тюремного заключения, немедленно заменив их на штраф в размере 45 тыс. евро. 19 января 2021 года апелляционный суд Милана полностью оправдал мэра.
По итогам местных выборов 3-4 октября 2021 года левоцентристский блок во главе с Джузеппе Сала (кроме Демократической партии в него вошли семь мелких объединений) одержал победу уже в первом туре с результатом 57,7 %, который обеспечил ему 31 место в коммунальном совете. Правоцентристы во главе с Лукой Бернардо в составе Лиги — Сальвини премьер, Братьев Италии, Вперёд, Италия и трёх мелких списков набрали 32 % (16 мест), больше в совет не прошёл никто.
В 2022 был внесён кандидатом в списки голосования за президента Итальянской республики.
17 июля 2025 года стало известно о новом расследовании против Джузеппе Сала, теперь по обвинению в нарушениях, допущенных при осуществлении градостроительных проектов.
АДП дайвил конечно. Но не так много, учитывая сколько его били. Повторов ВАР не было. Качество трансляций так себе.
Кьел - грязный игрок. От него действительно забавно слышать.
Но это ен отменяет подлости Бастони. Хейт в свою сторону заслужил сполна.
Принадлежность к нерадзурри обусловлена политическими альянсами и принадлежностью с миланскому истеблишменту.
Спрут (Интер ФК) зашевелился и контратакует, прося высказаться даже нелепого мэра.
Который потерял бумажку с инструкцией и просто спутал Дель Пьеро с Индзаги.