Мэр Милана об удалении Калулу: «Бастони допустил ошибку. Но Кьеллини и Дель Пьеро и сами симулировали, а теперь ведут себя как моралисты»

Мэр Милана: Дель Пьеро и Кьеллини сами симулировали, а теперь воспитывают других.

Мэр Милана Джузеппе Сала раскритиковал слова представителей «Ювентуса» о судействе в матче с «Интером ».

Миланская команда одержала победу со счетом 3:2 в 25-м туре Серии А. На 42-й минуте защитник туринцев Пьер Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони . Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный арбитр Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.

После этой игры директор «Ювентуса » Джорджо Кьеллини призвал босса судей Серии А Джанлуку Рокки уйти в отставку: «Он говорил, что уйдет – посмотрим. Его даже не было на стадионе на таком матче».

Бывший нападающий «бьянконери» Алессандро Дель Пьеро говорил : «Я надеюсь, Киву сможет признать, что красной не было. «Интер» силен – ты должен быть недоволен неприятным инцидентом, который играет тебе на руку».

– Что вы думаете о неспортивном поведении Бастони?

– Бастони, безусловно, допустил ошибку. Но я видел комментарии от людей, которые в ходе своей карьеры совершали невероятные симуляции. Гуляют кадры с Кьеллини и Дель Пьеро, которые позволяли себе невероятные симуляции, а теперь ведут себя как моралисты.

Я предвзят, потому что «Интер» – моя любимая команда, но давайте будем осторожны. Дело не столько в этом, сколько в том, что они дают волю гневу и оскорблениям в социальных сетях, что приводит к негативным последствиям.

Тем не менее, ясно, что Бастони допустил ошибку. Он тоже это знает, он умный парень, – сказал Сала.