  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мэр Милана об удалении Калулу: «Бастони допустил ошибку. Но Кьеллини и Дель Пьеро и сами симулировали, а теперь ведут себя как моралисты»
110

Мэр Милана об удалении Калулу: «Бастони допустил ошибку. Но Кьеллини и Дель Пьеро и сами симулировали, а теперь ведут себя как моралисты»

Мэр Милана: Дель Пьеро и Кьеллини сами симулировали, а теперь воспитывают других.

Мэр Милана Джузеппе Сала раскритиковал слова представителей «Ювентуса» о судействе в матче с «Интером». 

Миланская команда одержала победу со счетом 3:2 в 25-м туре Серии А. На 42-й минуте защитник туринцев Пьер Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный арбитр Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.

После этой игры директор «Ювентуса» Джорджо Кьеллини призвал босса судей Серии А Джанлуку Рокки уйти в отставку: «Он говорил, что уйдет – посмотрим. Его даже не было на стадионе на таком матче».

Бывший нападающий «бьянконери» Алессандро Дель Пьеро говорил: «Я надеюсь, Киву сможет признать, что красной не было. «Интер» силен – ты должен быть недоволен неприятным инцидентом, который играет тебе на руку».

– Что вы думаете о неспортивном поведении Бастони?

– Бастони, безусловно, допустил ошибку. Но я видел комментарии от людей, которые в ходе своей карьеры совершали невероятные симуляции. Гуляют кадры с Кьеллини и Дель Пьеро, которые позволяли себе невероятные симуляции, а теперь ведут себя как моралисты.

Я предвзят, потому что «Интер» – моя любимая команда, но давайте будем осторожны. Дело не столько в этом, сколько в том, что они дают волю гневу и оскорблениям в социальных сетях, что приводит к негативным последствиям.

Тем не менее, ясно, что Бастони допустил ошибку. Он тоже это знает, он умный парень, – сказал Сала. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Milan News
logoЮвентус
logoсудьи
logoсерия А Италия
logoДжорджо Кьеллини
logoИнтер
logoАлессандро Дель Пьеро
Федерико Ла Пенна
logoПьер Калулу
logoАлессандро Бастони
110 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ну, это уже перебор. Дель Пьеро точно никогда не симулировал. Однажды он даже пощечину получил, но отреагировал на неё хладнокровно с презрением, даже лицо не убрал и не закрывал руками.
Может Кьелинни где и приукрасил, но жёлтых не требовал и удаления не праздновал.
Ведь весь хейт бастони именно из-за этого.

Защищайте своего сукиного сына, но других не марайте своей грязью, подонки.
Ответ vel
ну, это уже перебор. Дель Пьеро точно никогда не симулировал. Однажды он даже пощечину получил, но отреагировал на неё хладнокровно с презрением, даже лицо не убрал и не закрывал руками. Может Кьелинни где и приукрасил, но жёлтых не требовал и удаления не праздновал. Ведь весь хейт бастони именно из-за этого. Защищайте своего сукиного сына, но других не марайте своей грязью, подонки.
Комментарий скрыт
Ответ vel
ну, это уже перебор. Дель Пьеро точно никогда не симулировал. Однажды он даже пощечину получил, но отреагировал на неё хладнокровно с презрением, даже лицо не убрал и не закрывал руками. Может Кьелинни где и приукрасил, но жёлтых не требовал и удаления не праздновал. Ведь весь хейт бастони именно из-за этого. Защищайте своего сукиного сына, но других не марайте своей грязью, подонки.
> Дель Пьеро точно никогда не симулировал

100% звиздёшь
упасть от касаний он всегда умел
Бастони даже близко не стоит с Кьеллини и Дель Пьеро, чтобы их сравнивать!
И ни один такой дичи никогда не делали! Вот они действительно умные, в отличии от Бастони.
Ответ Petter Hegre
Бастони даже близко не стоит с Кьеллини и Дель Пьеро, чтобы их сравнивать! И ни один такой дичи никогда не делали! Вот они действительно умные, в отличии от Бастони.
Не смеши. Ещё как делали и много раз
Ответ Romano de Roma
Не смеши. Ещё как делали и много раз
Комментарий удален модератором
Бастони за позорную реакцию после красной хейтят, но защитники его косят под дурачков
Ответ Kubinec_
Бастони за позорную реакцию после красной хейтят, но защитники его косят под дурачков
https://youtube.com/shorts/xfNPUyn8sr4?si=zrbRmQdkIbdzmPC_
В любой нормальной стране это посмешище бы никто не пустил на пушечный выстрел к должности мэра после всех расследований, но погрязшей в коррупции и кумовстве италии он дальше сидит, парадоксальный идиот
В должности мэра Милана
19 июня 2016 года победил во втором туре выборов мэра Милана кандидата правоцентристской коалиции Стефано Паризи, получив 51,7 % голосов против 48,3 % у соперника.
15 декабря 2016 года объявил прессе, что намерен временно самоотстраниться от должности ввиду решения прокуратуры о включении его в число подозреваемых по делу о злоупотреблениях при подготовке Экспо-2015.
20 декабря 2016 года объявил о возвращении к исполнению обязанностей мэра ввиду своей полной невиновности.
21 октября 2020 года суд первой инстанции признал Сала виновным в даче ложных показаний по вопросам, связанным с организацией тендера на государственные подряды при подготовке Всемирной выставки и приговорил его к шести месяцам тюремного заключения, немедленно заменив их на штраф в размере 45 тыс. евро. 19 января 2021 года апелляционный суд Милана полностью оправдал мэра.
По итогам местных выборов 3-4 октября 2021 года левоцентристский блок во главе с Джузеппе Сала (кроме Демократической партии в него вошли семь мелких объединений) одержал победу уже в первом туре с результатом 57,7 %, который обеспечил ему 31 место в коммунальном совете. Правоцентристы во главе с Лукой Бернардо в составе Лиги — Сальвини премьер, Братьев Италии, Вперёд, Италия и трёх мелких списков набрали 32 % (16 мест), больше в совет не прошёл никто.
В 2022 был внесён кандидатом в списки голосования за президента Итальянской республики.
17 июля 2025 года стало известно о новом расследовании против Джузеппе Сала, теперь по обвинению в нарушениях, допущенных при осуществлении градостроительных проектов.
Ответ Dzhansug Bukiya
В любой нормальной стране это посмешище бы никто не пустил на пушечный выстрел к должности мэра после всех расследований, но погрязшей в коррупции и кумовстве италии он дальше сидит, парадоксальный идиот В должности мэра Милана 19 июня 2016 года победил во втором туре выборов мэра Милана кандидата правоцентристской коалиции Стефано Паризи, получив 51,7 % голосов против 48,3 % у соперника. 15 декабря 2016 года объявил прессе, что намерен временно самоотстраниться от должности ввиду решения прокуратуры о включении его в число подозреваемых по делу о злоупотреблениях при подготовке Экспо-2015. 20 декабря 2016 года объявил о возвращении к исполнению обязанностей мэра ввиду своей полной невиновности. 21 октября 2020 года суд первой инстанции признал Сала виновным в даче ложных показаний по вопросам, связанным с организацией тендера на государственные подряды при подготовке Всемирной выставки и приговорил его к шести месяцам тюремного заключения, немедленно заменив их на штраф в размере 45 тыс. евро. 19 января 2021 года апелляционный суд Милана полностью оправдал мэра. По итогам местных выборов 3-4 октября 2021 года левоцентристский блок во главе с Джузеппе Сала (кроме Демократической партии в него вошли семь мелких объединений) одержал победу уже в первом туре с результатом 57,7 %, который обеспечил ему 31 место в коммунальном совете. Правоцентристы во главе с Лукой Бернардо в составе Лиги — Сальвини премьер, Братьев Италии, Вперёд, Италия и трёх мелких списков набрали 32 % (16 мест), больше в совет не прошёл никто. В 2022 был внесён кандидатом в списки голосования за президента Итальянской республики. 17 июля 2025 года стало известно о новом расследовании против Джузеппе Сала, теперь по обвинению в нарушениях, допущенных при осуществлении градостроительных проектов.
Коррупция везде есть, что за наивность
Ответ kunaguero
Коррупция везде есть, что за наивность
В Америке, например, наверное, не пустили, только педофилов, ахах. У власти в "нормальных" странах святые люди, 100%, (нет)
Это называется не допустил ошибку, а поступил подло.

АДП дайвил конечно. Но не так много, учитывая сколько его били. Повторов ВАР не было. Качество трансляций так себе.
Кьел - грязный игрок. От него действительно забавно слышать.

Но это ен отменяет подлости Бастони. Хейт в свою сторону заслужил сполна.
Дело не только в симуляции, хватит подменять понятия. Когда Кьеллини или АДП "удаляли" игрока своей симуляцией, после чего так омерзительно это праздновали?
Ответ Graf Cagliostro
Дело не только в симуляции, хватит подменять понятия. Когда Кьеллини или АДП "удаляли" игрока своей симуляцией, после чего так омерзительно это праздновали?
Эмоции, все таки матч не рядовой, но согласен, это не красиво, осуждаю
Интересно было бы если Ф. Индзаги обвинил кого-то в симуляции)
Вопрос не в симуляции, а в праздновании прошедшей, кхм, уловки. Неужели аж целому мэру не хватает мозга это понять?
Ответ д к.не.
Вопрос не в симуляции, а в праздновании прошедшей, кхм, уловки. Неужели аж целому мэру не хватает мозга это понять?
ну знаешь ли, не только в постсоветских странах "гении" в политику идут
Мэр Милана Джузеппе Сала не любит футбол. Он ни разу не был на стадионе и ни разу не видел матч полностью.
Принадлежность к нерадзурри обусловлена политическими альянсами и принадлежностью с миланскому истеблишменту.
Спрут (Интер ФК) зашевелился и контратакует, прося высказаться даже нелепого мэра.
Который потерял бумажку с инструкцией и просто спутал Дель Пьеро с Индзаги.
Вот что значит Италия футбольная страна! Трудно представить, чтобы Собянин высказывался о матче РПЛ ,вспоминая условного Титова или Тихонова)
Ответ Lospinmaps
Вот что значит Италия футбольная страна! Трудно представить, чтобы Собянин высказывался о матче РПЛ ,вспоминая условного Титова или Тихонова)
Ну мэр может и не высказывался, а другие политики очень даже
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»
15 минут назад
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»
38 минут назад
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
сегодня, 06:10
Разбираетесь в спорте и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться»
сегодня, 05:45
Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
сегодня, 05:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
сегодня, 04:50
Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
сегодня, 04:40
Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»
сегодня, 03:44
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»: «В Ла Лиге он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Топ-игрок»
50 минут назад
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
сегодня, 05:59
Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
сегодня, 05:30
Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
сегодня, 05:01
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
сегодня, 04:20
Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
сегодня, 03:56
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
сегодня, 03:32
Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
сегодня, 02:58
Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
сегодня, 02:34
Властимил Петржела: «Не нравится, как формируется «Зенит». Не нравится, что играют зарубежные футболисты. В моей команде было 9 русских, которые играли в сборной»
сегодня, 02:22
Рекомендуем