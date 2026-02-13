Руджери завалил свои соцсети фотографиями с Ямалем. 15 постов!

В первом матче полуфинала Кубка Испании «Атлетико» разгромил «Барселону» со счетом 4:0. Маттео Руджери сделал все, чтобы Ламин Ямаль не смог отправить в копилку «блауграны» хотя бы одно результативное действие.

Итальянец провел отличную игру, о чем решил сообщить своим подписчикам в инстаграм. Защитник выложил один пост по мотивам прошедшего матча, этого ему показалось мало: Маттео опубликовал 34 сториз.

Репостил публикации друзей и болельщиков, некоторые сториз делал сам. Сразу в 15 сториз Руджери так или иначе фигурирует Ламин Ямаль. По большей части это просто фотографии противостояний испанца с итальянцем, в которых сильнее оказывается защитник «Атлетико».

Выделяется публикация со статистикой Руджери против Ямаля.

Поняли, кто любимчик Маттео из стана каталонцев?