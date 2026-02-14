55

Гол Модрича на 85-й минуте принес «Милану» победу над «Пизой» – 2:1

«Милан» обыграл «Пизу» в матче Серии А.

«Пиза» дома проиграла «Милану» в матче 25-го тура Серии А (1:2).

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победный гол забил 40-летний полузащитник «россонери» Лука Модрич.

Серия А Италия. 25 тур
13 февраля 19:45, Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Логотип домашней команды
Пиза
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Милан
Матч окончен
Лойола   Дуросинми
90’
+1’
90’
+1’
Рабьо
90’
+1’
Рабьо
90’
Фюллькруг   де Винтер
88’
Бартезаги
Морео   Пиччинини
87’
Туре   Лерис
86’
85’
  Модрич
77’
Атекаме   Пулишич
72’
Лофтус-Чик   Рафаэл Леау
72’
Фофана   Риччи
  Лойола
71’
Трамони   Илинг-Джуниор
57’
Эбишер   Акинсанмиро
56’
56’
Фюллькруг
46’
Нкунку   Фюллькруг
2тайм
Перерыв
39’
  Лофтус-Чик
Туре
16’
Пиза
Николас, Божинов, Караччоло, Канестрелли, Трамони, Морео, Ангори, Эбишер, Лойола, Туре, Стоилкович
Запасные: Коппола, Лерис, Илинг-Джуниор, Калабрези, Перейра де Соуза, Дуросинми, Гвиццо, Куадрадо, Хойхольт, Стенгс, Мейстер, Matteo Luppichini, Акинсанмиро, Пиччинини
1тайм
Милан:
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Фофана, Атекаме, Лофтус-Чик, Нкунку
Запасные: Эступиньян, Фюллькруг, Терраччано, Яшари, Риччи, Питтарелла, де Винтер, Одогу, Пулишич, Рафаэл Леау
Подробнее

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoсерия А Италия
logoМилан
logoПиза
logoЛука Модрич
logoРубен Лофтус-Чик
logoФелипе Лойола
55 комментариев
кое-как одолели Пизу - спасибо деду за победу 🤝
Ответ Любезный Коссутий
кое-как одолели Пизу - спасибо деду за победу 🤝
По игре как всегда ужас, только победа и радует
Лука Модрич!!!!! ❤️😭🥹😭🥹❤️‍🔥🥰🤩🥰😍 Пока эти малолетние бездари ничего сделать не могут, гений тащит в свои почти 80 лет:) Дожили, Пизу обыграть нормально, спокойно не можем! Победа есть победа, боремся за скудетто до конца! Forza Milan, forza rossoneri! ❤️🖤🙏🏆
Ответ Favourites
Лука Модрич!!!!! ❤️😭🥹😭🥹❤️‍🔥🥰🤩🥰😍 Пока эти малолетние бездари ничего сделать не могут, гений тащит в свои почти 80 лет:) Дожили, Пизу обыграть нормально, спокойно не можем! Победа есть победа, боремся за скудетто до конца! Forza Milan, forza rossoneri! ❤️🖤🙏🏆
Интер, Рому, Наполи смогли
Ответ Favourites
Лука Модрич!!!!! ❤️😭🥹😭🥹❤️‍🔥🥰🤩🥰😍 Пока эти малолетние бездари ничего сделать не могут, гений тащит в свои почти 80 лет:) Дожили, Пизу обыграть нормально, спокойно не можем! Победа есть победа, боремся за скудетто до конца! Forza Milan, forza rossoneri! ❤️🖤🙏🏆
У руля Аллегри, поэтому неудивительно
Есть еще порох в пороховницах. Но вообще, деду пора уже начинать разводить дедовщину-заставлять Леау чистить бутсы, фюллькругу - мячи подавать.
Ответ mzh5gx5jxg
Есть еще порох в пороховницах. Но вообще, деду пора уже начинать разводить дедовщину-заставлять Леау чистить бутсы, фюллькругу - мячи подавать.
Горлукович с 20-ти лет разводил)
Матч только начался, а Шнякин уже умудрился выдать про Модрича - "Это вам не старикашка!"
Ответ KGBeast
Матч только начался, а Шнякин уже умудрился выдать про Модрича - "Это вам не старикашка!"
Продолжаем - Рабьо стал Робиньо.
Я помню когда ему сложно было запомнить фамилию Монтоливо, а тут то что?
Ответ KGBeast
Продолжаем - Рабьо стал Робиньо. Я помню когда ему сложно было запомнить фамилию Монтоливо, а тут то что?
Тут очередной высер
Нет интригу до последней секунды Милан создавть умеет конечно
Лукита красавец!
Спасибо деду за победу! ❤️
Аллегри ошибся с выходом немца и запоздал с заменой Леау и Пулишичем
Как это дерево вообще попало в Милан ?
