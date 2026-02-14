Матч окончен
Гол Модрича на 85-й минуте принес «Милану» победу над «Пизой» – 2:1
«Милан» обыграл «Пизу» в матче Серии А.
«Пиза» дома проиграла «Милану» в матче 25-го тура Серии А (1:2).
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Победный гол забил 40-летний полузащитник «россонери» Лука Модрич.
Серия А Италия. 25 тур
13 февраля 19:45, Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
