  • Моуринью о работе в «Реале»: «Невероятное время. Наше чемпионство – лучшее, и не только из-за рекордов, но и из-за борьбы с фантастической «Барселоной» и некоторыми табу»
Моуринью о работе в «Реале»: «Невероятное время. Наше чемпионство – лучшее, и не только из-за рекордов, но и из-за борьбы с фантастической «Барселоной» и некоторыми табу»

Жозе Моуринью: время в «Реале» было невероятным.

Жозе Моуринью попросили описать время, проведенное им в «Реале».

«Невероятное. Наше чемпионство по-прежнему остается лучшим, потому что мы побили множество рекордов, но еще и из-за всех сложностей: сложной борьбы с фантастической «Барселоной», из-за разных ситуаций и некоторых табу. 

Это было невероятно», – сказал главный тренер «Бенфики» в интервью УЕФА.

Португалец возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Команда выиграла чемпионство в 2012 году, завершив сезон со 100 очками и 121 забитым голом.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: A Bola
55 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Эль-Класико времён Моуринью-Гвардиола по накалу страстей в 1000 раз круче нынешнего
Ответ funnynerd21
Эль-Класико времён Моуринью-Гвардиола по накалу страстей в 1000 раз круче нынешнего
Это в принципе одно из самых интересных и захватывающих противостояний в истории футбола было. Жаль, что оно было столь коротким, но уж очень ярким. Тогда Класико смотрели все любители футбола вне зависимости от клубных пристрастий.
Ответ funnynerd21
Эль-Класико времён Моуринью-Гвардиола по накалу страстей в 1000 раз круче нынешнего
Только в таким матчах можно было увидеть ,как Рамос даёт леща Пуйолю))
100 очков! И 121 гол, Карл! А эти контратаки, ну просто 👌 👍 👌
Ответ Cruel Snake
100 очков! И 121 гол, Карл! А эти контратаки, ну просто 👌 👍 👌
Пацики на моциках (с)
Ответ Cruel Snake
100 очков! И 121 гол, Карл! А эти контратаки, ну просто 👌 👍 👌
https://youtu.be/OM2GkRpDwOM?si=mfeG-B6EKVZ-5lWT
Забить мог каждый из 10 полевых, поэтому столько и наштамповали. И особенно бросается в глаза- ну просто ОЧЕНЬ МНОГО голов со второго этажа, по ощущениям треть так точно. У нынешнего Реала эта опция для взятия ворот отсутствует как таковая, увы.
Португалец возглавлял «Реал» с2010 по 2013 , как будто как вчера 🥲 да это было действительно интересно топовая Барса топовый Реал 💥👍 а сейчас как то не так интересно.
Те сезоны, когда смотрел и просто дико кайфовал от самого процесса, от любого матча даже в кубке с пердивным подвалом, от этих кинжальных контратак, от этих искрящихся эмоций. На каждой позиции была ЛИЧНОСТЬ с большой буквы. И вся молодость впереди, эх..
Ответ Ilya Chistyakov
Те сезоны, когда смотрел и просто дико кайфовал от самого процесса, от любого матча даже в кубке с пердивным подвалом, от этих кинжальных контратак, от этих искрящихся эмоций. На каждой позиции была ЛИЧНОСТЬ с большой буквы. И вся молодость впереди, эх..
Согласен с вами полностью. Тот Реал был великолепен.
Реал Жозе с КриРо против Барсы Пепа с Месси это безоговорочно величайшее противостояние в истории футбола. Оно потому и длилось лишь пару лет, потому что столько огня было там, что каждый матч был не на жизнь. Испепеляющий по мастерству футбол. Кто-то найдёт в этом слове Пепа, а кто-то Пепе, и вот две это философии и сошлись в эти пару сезонов лучшего футбола в истории.

Помню, по нашему челябинскому времени класико в Кубке Короля начиналось в 3 часа ночи, и это был маст си футбол, намного интереснее сопромата, пусть и на французском. Где ещё Дани Алвес завалил сумасшедший удар в самую 9 Касу. Не верится, что почти 15 лет уже почти прошло 🙌🏼
Ответ Cash_flow
Реал Жозе с КриРо против Барсы Пепа с Месси это безоговорочно величайшее противостояние в истории футбола. Оно потому и длилось лишь пару лет, потому что столько огня было там, что каждый матч был не на жизнь. Испепеляющий по мастерству футбол. Кто-то найдёт в этом слове Пепа, а кто-то Пепе, и вот две это философии и сошлись в эти пару сезонов лучшего футбола в истории. Помню, по нашему челябинскому времени класико в Кубке Короля начиналось в 3 часа ночи, и это был маст си футбол, намного интереснее сопромата, пусть и на французском. Где ещё Дани Алвес завалил сумасшедший удар в самую 9 Касу. Не верится, что почти 15 лет уже почти прошло 🙌🏼
А Вы мастер слова )
Ответ Cash_flow
Реал Жозе с КриРо против Барсы Пепа с Месси это безоговорочно величайшее противостояние в истории футбола. Оно потому и длилось лишь пару лет, потому что столько огня было там, что каждый матч был не на жизнь. Испепеляющий по мастерству футбол. Кто-то найдёт в этом слове Пепа, а кто-то Пепе, и вот две это философии и сошлись в эти пару сезонов лучшего футбола в истории. Помню, по нашему челябинскому времени класико в Кубке Короля начиналось в 3 часа ночи, и это был маст си футбол, намного интереснее сопромата, пусть и на французском. Где ещё Дани Алвес завалил сумасшедший удар в самую 9 Касу. Не верится, что почти 15 лет уже почти прошло 🙌🏼
«Кто-то найдет в этом слове Пепа, а кто-то Пепе»

Боже, как же это красиво написано. Очень по «книжному»
Фантастический сезон 2011/12! Возможно, лучший «Мадрид» в этом веке (ближе только 16/17), как же не повезло проиграть в серии пенальти «Баварии». По-хорошему, Десиму должны были брать ещё в Мюнхене против «Челси», самая сильная команда Европы того сезона. И как жаль, когда в следующем сезоне всё разрушилось
Ответ LYSVEGAS
Фантастический сезон 2011/12! Возможно, лучший «Мадрид» в этом веке (ближе только 16/17), как же не повезло проиграть в серии пенальти «Баварии». По-хорошему, Десиму должны были брать ещё в Мюнхене против «Челси», самая сильная команда Европы того сезона. И как жаль, когда в следующем сезоне всё разрушилось
Комментарий скрыт
Ответ Мохнатый55
Комментарий скрыт
Ну не соглашусь. Вот, к примеру, рекорды и достижения сезона 2011/12:
100 очков: Исторический рекорд по количеству набранных очков за один сезон Ла Лиги.
121 забитый гол: Рекорд по количеству голов в чемпионате Испании за сезон.
32 победы: Лучший показатель побед в истории клуба за один чемпионат.
+89 разница голов: Лучшая разница забитых и пропущенных мячей.
16 гостевых побед: Рекордное количество побед на выезде.
174 гола всего: Общий рекорд голов во всех турнирах за сезон.
«Бавария» в том же сезоне уступила «Боруссии» 8 очков в чемпионской гонке и ей же проиграл ив финале Кубка 2:5
То был настоящий футбол.
Сейчас соя
Ответ мохнатка
То был настоящий футбол. Сейчас соя
Футбол был только от Барсы.
Симеоне настолько древний, что он даже тогда тренировал Атлетико
Ответ Экспертное мнение
Симеоне настолько древний, что он даже тогда тренировал Атлетико
😆
Полузащита была космическая: Роналду-Озил- ди Мария - Алонсо-Хедира, Безема/Игуаин. И Рамос с Марсело ничем не хуже нападающих. На Бернабеу тогда много разгромов было.
самый любимый Реал был 2010-2013, эти контратаки что то с чем то, ну и Моуриньо поддавал))
