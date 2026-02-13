Моуринью о работе в «Реале»: «Невероятное время. Наше чемпионство – лучшее, и не только из-за рекордов, но и из-за борьбы с фантастической «Барселоной» и некоторыми табу»
Жозе Моуринью: время в «Реале» было невероятным.
Жозе Моуринью попросили описать время, проведенное им в «Реале».
«Невероятное. Наше чемпионство по-прежнему остается лучшим, потому что мы побили множество рекордов, но еще и из-за всех сложностей: сложной борьбы с фантастической «Барселоной», из-за разных ситуаций и некоторых табу.
Это было невероятно», – сказал главный тренер «Бенфики» в интервью УЕФА.
Португалец возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Команда выиграла чемпионство в 2012 году, завершив сезон со 100 очками и 121 забитым голом.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: A Bola
55 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Забить мог каждый из 10 полевых, поэтому столько и наштамповали. И особенно бросается в глаза- ну просто ОЧЕНЬ МНОГО голов со второго этажа, по ощущениям треть так точно. У нынешнего Реала эта опция для взятия ворот отсутствует как таковая, увы.
Помню, по нашему челябинскому времени класико в Кубке Короля начиналось в 3 часа ночи, и это был маст си футбол, намного интереснее сопромата, пусть и на французском. Где ещё Дани Алвес завалил сумасшедший удар в самую 9 Касу. Не верится, что почти 15 лет уже почти прошло 🙌🏼
Боже, как же это красиво написано. Очень по «книжному»
100 очков: Исторический рекорд по количеству набранных очков за один сезон Ла Лиги.
121 забитый гол: Рекорд по количеству голов в чемпионате Испании за сезон.
32 победы: Лучший показатель побед в истории клуба за один чемпионат.
+89 разница голов: Лучшая разница забитых и пропущенных мячей.
16 гостевых побед: Рекордное количество побед на выезде.
174 гола всего: Общий рекорд голов во всех турнирах за сезон.
«Бавария» в том же сезоне уступила «Боруссии» 8 очков в чемпионской гонке и ей же проиграл ив финале Кубка 2:5
Сейчас соя