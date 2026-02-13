Моуринью о работе в «Реале»: «Невероятное время. Наше чемпионство – лучшее, и не только из-за рекордов, но и из-за борьбы с фантастической «Барселоной» и некоторыми табу»

Жозе Моуринью: время в «Реале» было невероятным.

Жозе Моуринью попросили описать время, проведенное им в «Реале ».

«Невероятное. Наше чемпионство по-прежнему остается лучшим, потому что мы побили множество рекордов, но еще и из-за всех сложностей: сложной борьбы с фантастической «Барселоной», из-за разных ситуаций и некоторых табу.

Это было невероятно», – сказал главный тренер «Бенфики» в интервью УЕФА.

Португалец возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Команда выиграла чемпионство в 2012 году, завершив сезон со 100 очками и 121 забитым голом.