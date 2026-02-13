🎥 Златан потерял мяч в Альпах и почти сиганул за снарядом с горы. Развеселил Мюллера

Похоже, только Снуп Догг на Олимпийских играх в Милане проводит время круче Златана Ибрагимовича. Советник президента «россонери» вовсю участвует в мероприятиях, связанных с Играми.

Среди прочего швед снялся в промо-ролике к ОИ-26. Златан показал парочку закадровых сцен: в Альпах Ибра потерял мяч и был готов броситься за снарядом вниз по склону, но его вовремя остановили члены съемочной группы.

Легенда заверил: такое происходит впервые.

В комментарии к Ибре пришел Томас Мюллер:

«Должно быть, это ИИ, ведь Златан никогда не теряет мяч».

Вот так развлекаются легенды.