🎥 Златан потерял мяч в Альпах и почти сиганул за снарядом с горы. Развеселил Мюллера
Похоже, только Снуп Догг на Олимпийских играх в Милане проводит время круче Златана Ибрагимовича. Советник президента «россонери» вовсю участвует в мероприятиях, связанных с Играми.
Среди прочего швед снялся в промо-ролике к ОИ-26. Златан показал парочку закадровых сцен: в Альпах Ибра потерял мяч и был готов броситься за снарядом вниз по склону, но его вовремя остановили члены съемочной группы.
Легенда заверил: такое происходит впервые.
В комментарии к Ибре пришел Томас Мюллер:
«Должно быть, это ИИ, ведь Златан никогда не теряет мяч».
Вот так развлекаются легенды.