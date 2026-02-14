«Челси» разгромил «Халл» (4:0) и вышел в 1/8 финала Кубка Англии. Нету сделал хет-трик

«Челси» разгромил «Халл» в матче Кубка Англии.

«Челси » в гостях одержал крупную победу над «Халлом » в 4-м раунде Кубка Англии (4:0).

Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Хет-триком отметился полузащитник «синих» Педру Нету, а Лиам Делап отдал три голевые передачи.

