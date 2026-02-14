85

«Челси» разгромил «Халл» (4:0) и вышел в 1/8 финала Кубка Англии. Нету сделал хет-трик

«Челси» разгромил «Халл» в матче Кубка Англии.

«Челси» в гостях одержал крупную победу над «Халлом» в 4-м раунде Кубка Англии (4:0).

Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Хет-триком отметился полузащитник «синих» Педру Нету, а Лиам Делап отдал три голевые передачи.

Кубок Англии. 4-й раунд
13 февраля 19:45, Кей Си Стэдиум
Логотип домашней команды
Халл
Завершен
0 - 4
Логотип гостевой команды
Челси
Матч окончен
Гелхардт
90’
88’
Делап   Меука
Маккарти   Дауэлл
80’
Койл   Драме
77’
Хиракава   Джозеф
77’
77’
Фофана   Адарабиойо
77’
Эстевао   Jesse Shaun Derry
Ландстрем
73’
71’
  Нету
66’
Сарр
Миллар   Гелхардт
64’
Хаджиахметович   Ландстрем
64’
60’
Кайседо   Ачимпонг
60’
Джеймс   Фернандес
59’
  Эстевао
51’
  Нету
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Нету
40’
  Нету
Халл
Филлипс, Маккарти, Иган, Макнейр, Миллар, Хиракава, Джайлз, Слейтер, Хаджиахметович, Койл, Кумас
Запасные: Пандур, Дауэлл, Тинсдейл, Драме, Фамево, Ландстрем, Джейкоб, Джозеф, Гелхардт
1тайм
Челси:
Санчес, Хато, Сарр, Фофана, Джеймс, Кайседо, Сантос, Гарначо, Нету, Эстевао, Делап
Запасные: Шерман-Лоу, Ачимпонг, Адарабиойо, Бадьяшиль, Жоао Педро, Меука, Jesse Shaun Derry, Гюсто, Фернандес
Подробнее

Статистика Кубка Англии

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoЧелси
logoКубок Англии
logoХалл
онлайны
logoчемпионшип
logoпремьер-лига Англия
logoЭстевао
logoПедру Нету
logoЛиам Делап
85 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
так, Делапа продаем в Арсенал за 60 млн, а не за 40
Конечно, игнор Мареской Андрея Сантоса это один из главных его минусов тренерских. Такой шикарный игрок
Ответ glock17
Конечно, игнор Мареской Андрея Сантоса это один из главных его минусов тренерских. Такой шикарный игрок
Комментарий скрыт
Ответ Noken
Комментарий скрыт
так про то и речь, что при Мареске много дельных игроков были ужасны. вспомним, как он из Палмера почти сделал инвалида как на поле, так и вне его
Не ну чего у Делапа не отнять, так это ставить корпус. Но принятие решений на уровне картошки. 3 голевых не случайно, он игрок для шипа
Даже как то очень легко далась эта победа,это наверное и есть на классе,идём дальше и травм никто не получил,красота.
Сарр походу норм защитник
За Челси 🙏🙏🙏
Вперед Челси!!!
Луиш, красава, еще пылит в Челси и кладёт хет-трики, браво！
Против Халла наверное надо всей основной играть, естественно. ЛЧ и АПЛ второсортные турниры, ни в какое сравнение с КА не идут
Ответ Evgen_Hazard
Против Халла наверное надо всей основной играть, естественно. ЛЧ и АПЛ второсортные турниры, ни в какое сравнение с КА не идут
Неделя отдыха впереди, почему бы не дать частично поиграть основе. Две недели без матчей выбило бы их из ритма
Делап🤣🤌🏻
