Матч окончен
«Челси» разгромил «Халл» (4:0) и вышел в 1/8 финала Кубка Англии. Нету сделал хет-трик
«Челси» разгромил «Халл» в матче Кубка Англии.
«Челси» в гостях одержал крупную победу над «Халлом» в 4-м раунде Кубка Англии (4:0).
Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Хет-триком отметился полузащитник «синих» Педру Нету, а Лиам Делап отдал три голевые передачи.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
85 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
так, Делапа продаем в Арсенал за 60 млн, а не за 40
Конечно, игнор Мареской Андрея Сантоса это один из главных его минусов тренерских. Такой шикарный игрок
так про то и речь, что при Мареске много дельных игроков были ужасны. вспомним, как он из Палмера почти сделал инвалида как на поле, так и вне его
Не ну чего у Делапа не отнять, так это ставить корпус. Но принятие решений на уровне картошки. 3 голевых не случайно, он игрок для шипа
Даже как то очень легко далась эта победа,это наверное и есть на классе,идём дальше и травм никто не получил,красота.
Сарр походу норм защитник
За Челси 🙏🙏🙏
Вперед Челси!!!
Луиш, красава, еще пылит в Челси и кладёт хет-трики, браво！
Против Халла наверное надо всей основной играть, естественно. ЛЧ и АПЛ второсортные турниры, ни в какое сравнение с КА не идут
Неделя отдыха впереди, почему бы не дать частично поиграть основе. Две недели без матчей выбило бы их из ритма
Делап🤣🤌🏻
