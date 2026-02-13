Милая встреча Гризманна и Умтити после 4:0 «Атлетико» с «Барсой». Антуан сделал другу два подарка

Самюэль Умтити в 31 год завершил карьеру , теперь чемпион мира пробует себя в работе на спортивном телевидении. Француз с трибун наблюдал за тем, как его бывшая команда разгромно проиграла «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании – 0:4.

В ворота «Барселоны» тем вечером забил другой чемпион мира – Антуан Гризманн, который когда-то, как и Умтити, носил футболку «блауграны».

После матча французы встретились в микст-зоне. Антуан подарил Самюэлю футболку «Атлетико» со своей фамилией. Подписал мило: «Для Саму в знак дружбы. Чемпион мира благодаря тебе!»

Умтити рассказал, как сильно его впечатлил Адемола Лукман. Так просто Самюэль заработал еще один подарок от Антуана – футболку новичка «Атлетико».

Дружба – это когда ты с радостью принимаешь от товарища сразу две футболки соперника своей бывшей команды.