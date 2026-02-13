Эмоции одолели Ямаля в концовке матча с «Атлетико». Обзывал Молину, провоцировал Пубиля

«Атлетико» за тайм отправил в ворота «Барсы» четыре мяча в первом матче полуфинала Кубка Испании. Вторая половина встречи вышла слишком жаркой, эмоции брали верх над представителями обеих команд.

В концовке на поле сцепились Ламин Ямаль и Науэль Молина. Слова звездочки «Барсы» в адрес игрока «Атлетико» передает аргентинское издание Olé:

«Ты кто такой? Кто ты такой? Идиот. Идиот».

Сохранить самообладание юноше помог Коке.

А Молина, напомним, всего лишь чемпион мира. Под занавес игры Ямаль попытался вывести на эмоциональную беседу Марка Пубиля.

Марк уходил, а Ламин шел следом и что-то выкрикивал в спину соотечественника.

Миротворцем вновь попытался выступить Коке.

Ямаля все равно пришлось держать всей Каталонией.

Игра так и закончилась победой «матрасников» со счетом 4:0. Финальная точка в противостоянии испанских грандов будет поставлена 3 марта на «Камп Ноу», где пройдет ответная встреча команд.

Фанатам «Барсы» наверняка хочется, чтобы в грядущей игре Ламин говорил на языке футбола.