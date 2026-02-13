ФИФА снимет с «Атлетика» трансферный бан, рассчитанный до конца 2027 года

«Атлетику » вернули возможность подписывать новичков.

Вчера стало известно, что клуб из Бильбао получил от ФИФА трансферный бан на три ближайших окна – до конца 2027 года.

Marca сообщает, что проблемы были связаны с компенсацией за вратаря Алекса Падилью в размере 300 000 евро, которую «Атлетик» должен был выплатить «Пумас » за досрочное расторжение договора аренды. С этим вопросом удалось разобраться, и в течение 5 дней ФИФА снимет запрет, рассказали в команде из Бильбао.