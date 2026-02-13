Головин отдал два голевых паса в 1-м тайме игры с «Нантом». У хавбека «Монако» 3 ассиста в 3 последних матчах чемпионата
У Головина два голевых паса в игре с «Нантом».
Александр Головин отметился двумя результативными пасами в игре с «Нантом».
Полузащитник «Монако» ассистировал Симону Аденгра на 28-й минуте, а Денису Закарии – на 30-й.
В последних трех матчах в Лиге 1 у россиянина три голевых паса. Всего в этом сезоне он отметился 4 передачами в 16 играх Лиги 1.
Подробно со статистикой Головина можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
