Локателли об отставании от «Интера» в 12 очков: «В некоторых матчах «Юве» не хватало зрелости. Теперь мы гораздо более сознательны»
Локателли: в некоторых матчах «Ювентусу» не хватало зрелости.
Хавбек «Ювентуса» Мануэль Локателли высказался в преддверии сегодняшнего матча Серии А против «Интера».
После 24 туров «нерадзурри» лидируют в таблице, туринский клуб занимает 4-е место.
«В чем разница между нами и «Интером»? В некоторых матчах нам не хватало зрелости, отсюда и 12-очковая разница.
Теперь мы гораздо более сознательны, и нужно проявить характер и уверенность, чтобы завтра показать отличную игру», – сказал Локателли.
Вы буквально недавно отскочили от Лацио)) сознательны
И всрали Аталанте забыл добавить)
