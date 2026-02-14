Локателли об отставании от «Интера» в 12 очков: «В некоторых матчах «Юве» не хватало зрелости. Теперь мы гораздо более сознательны»

Локателли: в некоторых матчах «Ювентусу» не хватало зрелости.

Хавбек «Ювентуса » Мануэль Локателли высказался в преддверии сегодняшнего матча Серии А против «Интера ».

После 24 туров «нерадзурри» лидируют в таблице, туринский клуб занимает 4-е место.

«В чем разница между нами и «Интером»? В некоторых матчах нам не хватало зрелости, отсюда и 12-очковая разница.

Теперь мы гораздо более сознательны, и нужно проявить характер и уверенность, чтобы завтра показать отличную игру», – сказал Локателли.