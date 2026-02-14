Воробьев о «Локо» и чемпионской гонке: «Вот он — шанс, когда реально можно чего-то достичь! Всем хочется поднять трофей над головой»

Воробьев о «Локо» и чемпионской гонке: вот он — шанс, когда можно чего-то достичь.

Нападающий «Локомотива » Дмитрий Воробьев заявил о желании побороться за чемпионство.

После 18 туров железнодорожники занимают в РПЛ 3-е место.

— Прямо сейчас «Локомотив» в тройке. А есть цель стать первыми?

— Конечно! Для чего мы тогда играем в футбол? Всем хочется поднять трофей над головой.

У нас есть игроки, которые подходят к 30 годам на пике формы... Так вот он — шанс, когда реально можно чего-то достичь! Мы все профессионалы, хотим быть чемпионами, – сказал Воробьев.