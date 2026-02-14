Воробьев о «Локо» и чемпионской гонке: «Вот он — шанс, когда реально можно чего-то достичь! Всем хочется поднять трофей над головой»
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев заявил о желании побороться за чемпионство.
После 18 туров железнодорожники занимают в РПЛ 3-е место.
— Прямо сейчас «Локомотив» в тройке. А есть цель стать первыми?
— Конечно! Для чего мы тогда играем в футбол? Всем хочется поднять трофей над головой.
У нас есть игроки, которые подходят к 30 годам на пике формы... Так вот он — шанс, когда реально можно чего-то достичь! Мы все профессионалы, хотим быть чемпионами, – сказал Воробьев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Именно! И фотку с трофеем не забудьте Димке Баринову отправить !
На вас ничего не давит. Порхайте в атаке, как осенью порхали. Все же за вами интереснее всех смотреть было
Запомни трофей один.
Как верно сказал товарищ ниже не зацикливайтесь на результате. Просто играйте, получайте удовольствие, потом к маю уже видно будет за что боремся.
Токсик ушел и теперь может некоторые игроки смогут расправить крылья. Очень уж Бара давил на Салтыкова!
Нравятся мне молодые и дерзкие команды. Пускай так и будет. Пускай они станут чемпионами.
