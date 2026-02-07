Ибрагимович снялся в промо Олимпиады-2026: «Люди спрашивают меня, как стать чемпионом в Милане? Нужно быть особенным. Зачем быть нормальным, если можно быть лучшим?»
Бывший нападающий «Милана» и «Интера» Златан Ибрагимович снялся в промо-ролике BBC, посвященном зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
В видео Златан рассуждает о том, как стать чемпионом в Милане.
«Хочешь, чтобы я рассказал тебе, как стать чемпионом в Милане? Люди задают мне этот вопрос, надеясь получить простой ответ. Но путь чемпиона никогда не бывает легким.
О чем ты думаешь, когда слышишь имя Златан? Может, ты думаешь об этом месте – Милан. Я многое выиграл в Милане. Чтобы побеждать здесь, нужно быть особенным. Ты не можешь быть нормальным.
Чемпионы зимних Олимпийских игр – ненормальные. И поэтому они мне нравятся. Это спорт для людей, которые любят риск. Ты должен быть готов поймать момент.
Так что слушай внимательно, потому что я повторять не буду. Зимние Олимпийские игры удивят тебя. Холод – это заставляет чувствовать себя живым. Ты полюбишь это.
Зачем быть нормальным, если можно быть лучшим? Так если ты хочешь узнать, как стать чемпионом в Милане – смотри и узнаешь», – сказал в ролике Ибрагимович, занимающий пост советника владельцев «Милана».
