  • Ибрагимович снялся в промо Олимпиады-2026: «Люди спрашивают меня, как стать чемпионом в Милане? Нужно быть особенным. Зачем быть нормальным, если можно быть лучшим?»
15

Ибрагимович: как стать чемпионом в Милане? Нужно быть особенным.

Бывший нападающий «Милана» и «Интера» Златан Ибрагимович снялся в промо-ролике BBC, посвященном зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. 

В видео Златан рассуждает о том, как стать чемпионом в Милане. 

«Хочешь, чтобы я рассказал тебе, как стать чемпионом в Милане? Люди задают мне этот вопрос, надеясь получить простой ответ. Но путь чемпиона никогда не бывает легким. 

О чем ты думаешь, когда слышишь имя Златан? Может, ты думаешь об этом месте – Милан. Я многое выиграл в Милане. Чтобы побеждать здесь, нужно быть особенным. Ты не можешь быть нормальным. 

Чемпионы зимних Олимпийских игр – ненормальные. И поэтому они мне нравятся. Это спорт для людей, которые любят риск. Ты должен быть готов поймать момент. 

Так что слушай внимательно, потому что я повторять не буду. Зимние Олимпийские игры удивят тебя. Холод – это заставляет чувствовать себя живым. Ты полюбишь это. 

Зачем быть нормальным, если можно быть лучшим? Так если ты хочешь узнать, как стать чемпионом в Милане – смотри и узнаешь», – сказал в ролике Ибрагимович, занимающий пост советника владельцев «Милана».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
15 комментариев
Сначала прочитал в порно и совсем не удивился бы
Ответ Рома Михалев
Сначала прочитал в порно и совсем не удивился бы
Я тоже!
Ответ Рома Михалев
Сначала прочитал в порно и совсем не удивился бы
Тоже так прочитал)) те же мысли
Златан может быть только первым.Остальные вопросы к Сребряну и Бронзану.
Олимпийские игры просили разрешения у Златана начаться.
Однажды Мамонов спросил Цоя: Как думаешь, чем все закончится? Думаю, всё не закончится, сказал Цой. Просто снова станет по-другому. Во-во, — сказал Мамонов. — Пойдем выпьем, пока все так, как есть. А то — мало ли!

И они пошли.
Ибрагимович снялся в порно Олимпиады 2026.
Очень косноязычный перевод…
Чакан Норрисинович
Как же смешно это все звучит глядя на его игру в ЛЧ
