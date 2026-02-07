Ибрагимович снялся в промо Олимпиады-2026: «Люди спрашивают меня, как стать чемпионом в Милане? Нужно быть особенным. Зачем быть нормальным, если можно быть лучшим?»

Ибрагимович: как стать чемпионом в Милане? Нужно быть особенным.

Бывший нападающий «Милана » и «Интера » Златан Ибрагимович снялся в промо-ролике BBC, посвященном зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

В видео Златан рассуждает о том, как стать чемпионом в Милане.

«Хочешь, чтобы я рассказал тебе, как стать чемпионом в Милане? Люди задают мне этот вопрос, надеясь получить простой ответ. Но путь чемпиона никогда не бывает легким.

О чем ты думаешь, когда слышишь имя Златан? Может, ты думаешь об этом месте – Милан. Я многое выиграл в Милане. Чтобы побеждать здесь, нужно быть особенным. Ты не можешь быть нормальным.

Чемпионы зимних Олимпийских игр – ненормальные. И поэтому они мне нравятся. Это спорт для людей, которые любят риск. Ты должен быть готов поймать момент.

Так что слушай внимательно, потому что я повторять не буду. Зимние Олимпийские игры удивят тебя. Холод – это заставляет чувствовать себя живым. Ты полюбишь это.

Зачем быть нормальным, если можно быть лучшим? Так если ты хочешь узнать, как стать чемпионом в Милане – смотри и узнаешь», – сказал в ролике Ибрагимович, занимающий пост советника владельцев «Милана».