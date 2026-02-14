  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и сыграл вничью с «Пюником», «Ахмат» победил АГМК
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и сыграл вничью с «Пюником», «Ахмат» победил АГМК

«Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и сыграл вничью с «Пюником».

«Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд (4:0) и сыграл вничью с «Пюником» (1:1) в товарищеских матчах.

Товарищеские матчи

«Локомотив» Россия – «Динамо» Самарканд Узбекистан – 4:0 (4:0)

Голы: 1:0 - Пиняев (10), 2:0 – Пиняев (14), 3:0 – Комличенко (19), 4:0 – Тимофеев (30).

«Локомотив» (стартовый состав): Лантратов, Рамирес, Погостнов, Морозов, Чевардин, Тимофеев, Щетинин, Сарвели, Пиняев, Бакаев, Комличенко.

«Ахмат» Россия – АГМК Узбекистан – 3:2 (2:1)

Голы «Ахмата»: 1:1 – Кенжебек (24), 2:1 – Мелкадзе (42), 3:1 – Мелкадзе (46).

«Ахмат» (стартовый состав): Шелия, Сидоров, Ндонг, Заре, Богосавац, Келиано, Пряхин, Кенжебек, Мансилья, Касинтура, Мелкадзе.

«Локомотив» Россия – «Пюник» Армения – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Воробьев (82, пенальти), 1:1 – Куликов (88, пенальти).

«Локомотив» (стартовый состав): Митрюшкин, Фассон, Монтес, Ньямси, Ненахов, Вера, Карпукас, Пруцев, Батраков, Руденко, Воробьев.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
товарищеские матчи (клубы)
результаты
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoПюник
logoПремьер-Лига Армения
logoДинамо Самарканд
logoАГМК
logoАхмат
logoвысшая лига Узбекистан
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Самарканд смотрелся посильнее Спартака, чивоуштам

бгг
Локо уже ведёт 4-0 вроде бы.
Ахмат молодцы ребята 👏🤝
Пюник "Талалаева " когда то было очень смешно😃
Рекомендуем