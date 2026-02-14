Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и сыграл вничью с «Пюником», «Ахмат» победил АГМК

«Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и сыграл вничью с «Пюником».

«Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд (4:0) и сыграл вничью с «Пюником » (1:1) в товарищеских матчах.

Товарищеские матчи

«Локомотив» Россия – «Динамо » Самарканд Узбекистан – 4:0 (4:0)

Голы: 1:0 - Пиняев (10), 2:0 – Пиняев (14), 3:0 – Комличенко (19), 4:0 – Тимофеев (30).

«Локомотив» (стартовый состав) : Лантратов, Рамирес, Погостнов, Морозов, Чевардин, Тимофеев, Щетинин, Сарвели, Пиняев, Бакаев, Комличенко.

«Ахмат » Россия – АГМК Узбекистан – 3:2 (2:1)

Голы «Ахмата»: 1:1 – Кенжебек (24), 2:1 – Мелкадзе (42), 3:1 – Мелкадзе (46).

«Ахмат» (стартовый состав) : Шелия, Сидоров, Ндонг, Заре, Богосавац, Келиано, Пряхин, Кенжебек, Мансилья, Касинтура, Мелкадзе.

«Локомотив » Россия – «Пюник» Армения – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Воробьев (82, пенальти), 1:1 – Куликов (88, пенальти).

«Локомотив» (стартовый состав) : Митрюшкин, Фассон, Монтес, Ньямси, Ненахов, Вера, Карпукас, Пруцев, Батраков, Руденко, Воробьев.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.