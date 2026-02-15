«Интер» дожал «Ювентус» – 3:2! Зелиньски забил на 90-й, Калулу удалили на 42-й, у Камбьязо автогол и гол, у Маккенни 2 ассиста

«Интер» победил «Ювентус».

«Интер » дома обыграл «Ювентус » (3:2) в 25-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 17-й минуте счет был открыт – защитник туринцев Андреа Камбьязо отправил мяч в свои ворота. На 26-й итальянец забил в чужие ворота.

Защитник «Юве» Пьер Калулу получил две желтые карточки за 10 минут – на 32-й и 42-й – и был удален. Второе предупреждение француз заработал после симуляции Алессандро Бастони.

На 76-й форвард Франческо Эспозито вывел миланцев вперед. На 83-й счет сравнял полузащитник Мануэль Локателли – Уэстон Маккенни отдал второй ассит. На 90-й отличился хавбек хозяев Петр Зелиньски .

«Интер» набрал 61 очко и на 8 баллов опережает «Милан», у которого игра в запасе. «Ювентус» сейчас идет 4-м.

Серия А Италия. 25 тур 14 февраля 19:45, Сан-Сиро Интер Завершен 3 - 2 Ювентус Матч окончен Зелиньски 90’ +1’ Зелиньски

90’ М. Тюрам Бонни 86’ 83’ Локателли

Киву 81’ Чалханоглу 79’ 77’ Камбьязо Опенда Эспозито

76’ 75’ Йылдыз Бога Сучич Диуф 66’ Луис Энрике Эспозито 66’ 61’ Миретти Копмейнерс 61’ Дэвид Кабаль Барелла Чалханоглу 54’ Барелла 53’ 46’ Франсишку Консейсау Хольм Бастони Карлос Аугусто 46’ 2 тайм Перерыв 42’ Калулу 32’ Калулу 26’ Камбьязо

Камбьязо

17’ Бастони 9’ Интер Зоммер, Бастони, Аканджи, Биссек, Димарко, Сучич, Зелиньски, Барелла, Луис Энрике, М. Тюрам, Мартинес Запасные: Карлос Аугусто, Фраттези, Бонни, Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, Дармиан, де Врей, Ачерби, Диуф, Мхитарян, Кокки, Чалханоглу, Эспозито 1 тайм Ювентус: Ди Грегорио, Камбьязо, Келли, Бремер, Калулу, Миретти, Локателли, Маккенни, Йылдыз, Дэвид, Франсишку Консейсау Запасные: Опенда, Жегрова, Кабаль, Хольм, Пинсольо, Гатти, Перин, Аджич, Копмейнерс, Костич, Бога

Таблица Серии А

Статистика Серии А