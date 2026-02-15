«Интер» дожал «Ювентус» – 3:2! Зелиньски забил на 90-й, Калулу удалили на 42-й, у Камбьязо автогол и гол, у Маккенни 2 ассиста
«Интер» дома обыграл «Ювентус» (3:2) в 25-м туре Серии А.
Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 17-й минуте счет был открыт – защитник туринцев Андреа Камбьязо отправил мяч в свои ворота. На 26-й итальянец забил в чужие ворота.
Защитник «Юве» Пьер Калулу получил две желтые карточки за 10 минут – на 32-й и 42-й – и был удален. Второе предупреждение француз заработал после симуляции Алессандро Бастони.
На 76-й форвард Франческо Эспозито вывел миланцев вперед. На 83-й счет сравнял полузащитник Мануэль Локателли – Уэстон Маккенни отдал второй ассит. На 90-й отличился хавбек хозяев Петр Зелиньски.
«Интер» набрал 61 очко и на 8 баллов опережает «Милан», у которого игра в запасе. «Ювентус» сейчас идет 4-м.
Нет, КАААК можно в эпоху ВАР пропустить такое ???
Калулу его даже не задел! Там даже контакта не было , просто игрок принтера прыгнул с двух ног на газон
Чистейшая симуляция !