  • «Интер» дожал «Ювентус» – 3:2! Зелиньски забил на 90-й, Калулу удалили на 42-й, у Камбьязо автогол и гол, у Маккенни 2 ассиста
533

«Интер» победил «Ювентус».

«Интер» дома обыграл «Ювентус» (3:2) в 25-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 17-й минуте счет был открыт – защитник туринцев Андреа Камбьязо отправил мяч в свои ворота. На 26-й итальянец забил в чужие ворота.

Защитник «Юве» Пьер Калулу получил две желтые карточки за 10 минут – на 32-й и 42-й – и был удален. Второе предупреждение француз заработал после симуляции Алессандро Бастони.

На 76-й форвард Франческо Эспозито вывел миланцев вперед. На 83-й счет сравнял полузащитник Мануэль Локателли – Уэстон Маккенни отдал второй ассит. На 90-й отличился хавбек хозяев Петр Зелиньски.

«Интер» набрал 61 очко и на 8 баллов опережает «Милан», у которого игра в запасе. «Ювентус» сейчас идет 4-м.

Серия А Италия. 25 тур
14 февраля 19:45, Сан-Сиро
Логотип домашней команды
Интер
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Ювентус
Матч окончен
Зелиньски
90’
+1’
  Зелиньски
90’
М. Тюрам   Бонни
86’
83’
  Локателли
Киву
81’
Чалханоглу
79’
77’
Камбьязо   Опенда
  Эспозито
76’
75’
Йылдыз   Бога
Сучич   Диуф
66’
Луис Энрике   Эспозито
66’
61’
Миретти   Копмейнерс
61’
Дэвид   Кабаль
Барелла   Чалханоглу
54’
Барелла
53’
46’
Франсишку Консейсау   Хольм
Бастони   Карлос Аугусто
46’
2тайм
Перерыв
42’
Калулу
32’
Калулу
26’
  Камбьязо
  Камбьязо
17’
Бастони
9’
Интер
Зоммер, Бастони, Аканджи, Биссек, Димарко, Сучич, Зелиньски, Барелла, Луис Энрике, М. Тюрам, Мартинес
Запасные: Карлос Аугусто, Фраттези, Бонни, Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, Дармиан, де Врей, Ачерби, Диуф, Мхитарян, Кокки, Чалханоглу, Эспозито
1тайм
Ювентус:
Ди Грегорио, Камбьязо, Келли, Бремер, Калулу, Миретти, Локателли, Маккенни, Йылдыз, Дэвид, Франсишку Консейсау
Запасные: Опенда, Жегрова, Кабаль, Хольм, Пинсольо, Гатти, Перин, Аджич, Копмейнерс, Костич, Бога
Подробнее

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoЮвентус
онлайны
logoАндреа Камбьязо
logoПьер Калулу
logoФранческо Эспозито
logoМануэль Локателли
logoУэстон Маккенни
logoПетр Зелиньски
533 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
хахаха чистейшая симуляция и 2 жк бастони, но удаляют калулу хахахахахаххахаха, это тупо нырок боже для чего вар тогда ХАХХАХАХАХАХАХ
Ответ Dzhansug Bukiya
хахаха чистейшая симуляция и 2 жк бастони, но удаляют калулу хахахахахаххахаха, это тупо нырок боже для чего вар тогда ХАХХАХАХАХАХАХ
Комментарий скрыт
Ответ Dima91Caps
Комментарий скрыт
кто мешает нормализовать работу вар?
Интер не может судья поможет. выносите очередное картонное скудетто
Ответ Kubinec_
Интер не может судья поможет. выносите очередное картонное скудетто
Комментарий удален модератором
Ответ Kubinec_
Интер не может судья поможет. выносите очередное картонное скудетто
Комментарий скрыт
Цирк , потом удивляются почему футбол смотреть перестают.
хотите прикол? у Бастони должно быть удаление за симуляцию, а удалили игрока Ювентуса ))0)
Ответ Kubinec_
хотите прикол? у Бастони должно быть удаление за симуляцию, а удалили игрока Ювентуса ))0)
Да, после повтора матюкал балбеса, который и в первом матче привез нам штрафной, с которого 3-й забили и тут хотел вторую желтую. Но удалили Калюлю😂👍🏻
Как ?
Нет, КАААК можно в эпоху ВАР пропустить такое ???
Калулу его даже не задел! Там даже контакта не было , просто игрок принтера прыгнул с двух ног на газон
Чистейшая симуляция !
Ответ БУРЧАЛКИН
Как ? Нет, КАААК можно в эпоху ВАР пропустить такое ??? Калулу его даже не задел! Там даже контакта не было , просто игрок принтера прыгнул с двух ног на газон Чистейшая симуляция !
а при чем тут вар?
Что?!Это же симуляция,он сам носком зацепился за газон и завалился,не было контакта.Оставили Юве в меньшинстве на целый тайм из-за крота с карточками.
Ответ ST.BRIDGE1905
Что?!Это же симуляция,он сам носком зацепился за газон и завалился,не было контакта.Оставили Юве в меньшинстве на целый тайм из-за крота с карточками.
Еще и праздновал как будто выйграл чемпионат мира
Ответ Антонио Мартынов
Еще и праздновал как будто выйграл чемпионат мира
А ведь именно он должен был быть удалён и получить вторую ЖК за симуляцию. Бардак.
Судейки в италии просто уничтожают Ювентус в каждом туре! Теперь этот факт просто не оспорим!
Ответ snowie
Судейки в италии просто уничтожают Ювентус в каждом туре! Теперь этот факт просто не оспорим!
Судейки в Италии почище РПЛовских, говорю это не первый год
Судейский беспредел
Судья феерический персонаж. Это какой то позор
Афигеть)) я конечно не против красной Ювентусу, но это беспредел полнейший.
