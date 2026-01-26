«Аугсбург» троллит «Баварию» после громкой победы. К насмешкам внезапно присоединился «Байер»

«Бавария» проиграла впервые в текущем розыгрыше Бундеслиги – после16 побед и двух ничьих. Победная серия подопечных Венсана Компани в немецком первенстве длилась с марта 2025-го.

Палачом Рекордмайстера оказался «Аугсбург», занимавший 16-ю строчку в чемпионате страны. Встреча закончилась со счетом 2:1 , оба гола мюнхенцы получили после 75-й минуты. Помимо «Аугсбурга» в этом сезоне «Баварию» обыграл только «Арсенал».

В соцсетях «Аугсбург» иронизирует над своим положением.

«Только две команды обыграли «Баварию» в этом сезоне».

«Посмотрите на нас… кто бы мог подумать».

«Челси» на КЧМ справился с действующим победителем Лиги чемпионов – «ПСЖ». Мюнхенцы в ЛЧ разобрались и с лондонцами, и с парижанами. Очевидно, теперь статус лучшей команды мира перешел «Аугсбургу».

«Мы теперь лучшая команда в мире, получается».

Посмеялись над собой и соперника подколоть не забыли. После 18-го матча чемпионата без поражений «Бавария» запостила фотку команды с мемом «Чилловый парень». «Аугсбург» фотографию Рекордмайстера немного поправил.

Прилетело и лично Харри Кейну:

– Во сколько ты придешь?

– *изображение Кейна*

– Это еще что значит?

– Что я вообще не приду.

Без самоиронии и здесь не обошлось. В ответ на свой пост «Аугсбург» добавил: «Кроме шуток, уважение Кейну. Он проводит невероятный сезон».

«Аугсбург» в сезоне забил на один гол больше Кейна.

«Аугсбургу» в этом сезоне непросто, клубу даже пришлось попрощаться с главным тренером Сандро Вагнером. До встречи с Рекордмайстером в 23-м туре «Аугсбург» не побеждал в пяти матчах подряд. Пожалуй, команда имеет право повеселиться после столь громкой игры.

А вот «Байер» последний раз обыгрывал «Баварию» в 2024-м – еще при Хаби Алонсо. Да и последняя встреча с «Аугсбургом» для «аспириновых» закончилась поражением. «Фармацевты» почему-то решили тоже присоединиться к троллингу.

Репостнули несчастную публикацию мюнхенцев с чилловым парнем, добавив от себя эмодзи глаз.

И еще один пост: «Список непобежденных чемпионов в истории Бундеслиги. 1) «Байер». Конец списка».

О себе напомнил «Аугсбург»: «Не за что».

Как бы сказал Томас Мюллер, «Барселона» за это заплатит!