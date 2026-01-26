«Аугсбург» троллит «Баварию» после громкой победы. К насмешкам внезапно присоединился «Байер»
«Бавария» проиграла впервые в текущем розыгрыше Бундеслиги – после16 побед и двух ничьих. Победная серия подопечных Венсана Компани в немецком первенстве длилась с марта 2025-го.
Палачом Рекордмайстера оказался «Аугсбург», занимавший 16-ю строчку в чемпионате страны. Встреча закончилась со счетом 2:1, оба гола мюнхенцы получили после 75-й минуты. Помимо «Аугсбурга» в этом сезоне «Баварию» обыграл только «Арсенал».
В соцсетях «Аугсбург» иронизирует над своим положением.
«Челси» на КЧМ справился с действующим победителем Лиги чемпионов – «ПСЖ». Мюнхенцы в ЛЧ разобрались и с лондонцами, и с парижанами. Очевидно, теперь статус лучшей команды мира перешел «Аугсбургу».
Посмеялись над собой и соперника подколоть не забыли. После 18-го матча чемпионата без поражений «Бавария» запостила фотку команды с мемом «Чилловый парень». «Аугсбург» фотографию Рекордмайстера немного поправил.
Прилетело и лично Харри Кейну:
– Во сколько ты придешь?
– *изображение Кейна*
– Это еще что значит?
– Что я вообще не приду.
Без самоиронии и здесь не обошлось. В ответ на свой пост «Аугсбург» добавил: «Кроме шуток, уважение Кейну. Он проводит невероятный сезон».
«Аугсбургу» в этом сезоне непросто, клубу даже пришлось попрощаться с главным тренером Сандро Вагнером. До встречи с Рекордмайстером в 23-м туре «Аугсбург» не побеждал в пяти матчах подряд. Пожалуй, команда имеет право повеселиться после столь громкой игры.
А вот «Байер» последний раз обыгрывал «Баварию» в 2024-м – еще при Хаби Алонсо. Да и последняя встреча с «Аугсбургом» для «аспириновых» закончилась поражением. «Фармацевты» почему-то решили тоже присоединиться к троллингу.
Репостнули несчастную публикацию мюнхенцев с чилловым парнем, добавив от себя эмодзи глаз.
И еще один пост: «Список непобежденных чемпионов в истории Бундеслиги. 1) «Байер». Конец списка».
О себе напомнил «Аугсбург»: «Не за что».
Как бы сказал Томас Мюллер, «Барселона» за это заплатит!