🤑 Transfermarkt обновил стоимость игроков Ла Лиги. «Барса» дорожает, «Мадрид» дешевеет
Transfermarkt провел весеннее обновление рыночных стоимостей футболистов Ла Лиги. Сразу 155 игроков испанского первенства получили от портала новую трансферную стоимость. Самыми дорогостоящими в лиге остаются Килиан Мбаппе и Ламин Ямаль, которые оцениваются в 200 млн евро.
До 100 млн евро дорос Фермин Лопес, чья трансферная стоимость увеличилась на 30 млн евро – лучший результат обновления. Пап Гуйе из «Вильярреала», как и Марк Берналь, подорожал на 20 млн евро.
Игроки Ла Лиги с наибольшим ростом трансферной стоимости после мартовского обновления Transfermarkt
Сразу несколько звезд «Барсы» выросли в цене после мартовского обновления Transfermarkt.
А больше всех в цене потерял Джуд Беллингем, трансферная стоимость англичанина упала на 20 млн евро. Сразу пять игроков выдали второй худший результат лиги – их оценочная стоимость снизилась на 10 млн евро.
Игроки Ла Лиги с наибольшим спадом трансферной стоимости после мартовского обновления Transfermarkt
В отличие от «блауграны», некоторые звезды «Мадрида» подешевели.
В десятке самых дорогостоящих футболистов чемпионата есть изменения. Беллингем переместился с третьего на пятое место рейтинга. Стоимость Винисиуса не изменилась, но благодаря спаду одноклубника, он занял третью строчку. Свою позицию бразильцу придется делить с Педри, чья стоимость выросла на 10 млн евро. Местами поменялись Фермин и Хулиан Альварес.
Топ-10 самых дорогостоящих игроков Ла Лиги
А так бы выглядела символическая сборная из самых дорогих игроков лиги:
Изменение стоимостей отражает спортивные результаты игроков?