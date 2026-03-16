У «Баварии» травмированы 4 вратаря, в ЛЧ может сыграть 16-летний голкипер. Ситуация веселит даже тренеров

Болельщиков «Баварии» не удивило, что с наступлением весны в команде началась эпидемия травм. С вратарями ситуация вообще кажется критической.

В матче против «Байера» на поле вышел Свен Ульрайх – он сыграл впервые за 539 дней. После сложного матча третий вратарь мюнхенцев сообщил, что чувствует дискомфорт. А позже стало известно, что Свен заработал разрыв приводящей мышцы бедра.

Ульрайх отправился в лазарет, где его уже ждали Мануэль Нойер с травмой икроножной мышцы и Йонас Урбиг с сотрясением мозга. На больничную койку отправился и четвертый голкипер – 19-летний Леон Кланац, у которого тоже диагностировано повреждение бедра.

С учетом этих травм на ответный матч с «Аталантой» могут выйти игроки юношеских команд – 19-летний Яннис Бартль или 16-летний Леонард Прескотт. Как пишет Bild, младшего в клубе оценивают выше, тренеры основы полностью доверяют юному Прескотту.

Фанаты, привыкшие к весенним травмам мюнхенцев, на ситуацию смотрят с юмором. В команде и без голкиперов есть игрок с вратарским опытом. В 2014 году Харри Кейну пришлось заменить Уго Льориса, англичанин, правда, в том матче ЛЕ пропустил гол со штрафного . Но главное, что опыт имеется.

Над ситуацией смеются и в тренерском штабе Компани. У помощника бельгийца Родиза Муниенге, которого в клубе прозвали «мистер Аура», спросили, сможет ли он занять место в воротах на матч с «Аталантой».

Родиз отчитался: «Уже изучаю пособие о том, как быть вратарем».

На другое предложение занять место в воротах, Муниенге ответил: «Мне осталось прочесть еще 300 страниц пособия о том, как быть хорошим вратарем».

Фанаты уже представляют, как мистер Аура будет выглядеть в качестве вратаря Рекордмайстера.

Кроме шуток, выпустить на поле 16-летнего вратаря «Баварии» будет сложно из-за законов, ограничивающих труд несовершеннолетних. По закону футболисты младше 18 лет должны заканчивать работу в 20:00.

Да и вряд ли помощь юного вратаря пригодится. Урбиг, как и Нойер, уже приступил к тренировкам. Скорее всего ответную встречу с «Аталантой» с первых минут начнет именно Йонас.

Матч гарантированно пропустят Йозуа Киммих и Майкл Олисе, хитрецы специально получили по желтой в предыдущей встрече. Не сыграет и травмированный Альфонсо Дэвис, чью карьеру пресса успела завершить . Участие в матче Джамала Мусиалы и Хироки Ито находится под вопросом.

Всем здоровья.