Хамес проиграл 0:6 в первом матче в МЛС. 34-летнего колумбийца поддержал Мюллер

Хамесу Родригесу, лучшему бомбардиру ЧМ-2014, этим летом исполнится 35 лет. В феврале колумбиец перебрался из мексиканского «Леона» в американскую «Миннесоту» в статусе свободного агента.

Экс-игрок «Мадрида» и «Баварии» только в марте дебютировал в МЛС. Хамес появился на поле на 64-й минуте встречи с «Ванкувером», его команда к этому моменту уже проигрывала со счетом 0:5. С Родригесом в составе «Миннесота» пропустила еще один мяч.

Негативные эмоции от поражения у Хамеса наверняка немного сгладила встреча со старым знакомым: после матча он обменялся футболками с Томасом Мюллером.

Немец после игры отчитался: «Было здорово увидеться вновь, Хамес».

Хамес и Томас провели 44 совместных матча за «Баварию», дуэт организовал для команды четыре гола. В Германии колумбиец завоевал Кубок страны, два Суперкубка и две Салатницы – разумеется, все трофеи брал вместе с Мюллером.