🎥 В Англии опять спорят из-за судей. В похожих эпизодах гол «Арсенала» засчитали, а мяч «Сити» отменили

Поклонники английского футбола вновь обсуждают проблемы судейства в стране. В первых матчах полуфинала Кубка лиги были забиты похожие голы, но судьи по взятию ворот вынесли совершенно разные решения.

«Ман Сити» на выезде со счетом 2:0 обыграл «Ньюкасл», голы за авторствомРайана Шерки и Антуана Семеньо. Ганец мог претендовать на дубль, если бы его второй мяч не отменил главный арбитр встречи Крис Кавана.

Система автоматического определения офсайда со своей задачей не справилась, судья и VAR 6 минут изучали повтор, в итоге взятие ворот отменили из-за офсайда у Эрлинга Холанда. «Горожан» и экспертов такое решение возмутило, много об отмене мяча, конечно, говорил Пеп Гвардиола.

Следующим вечером «Арсенал» отправился в гости к «Челси». Уже на 7-й минуте «канониры» ответили на смех фанатов соперника своим типичным голом с углового. Мяч забил Бен Уайт, Виктор Дьокереш находился в похожем положении, что и Холанд в моменте с голом Семеньо.

Главный арбитр матча Саймон Хупер взятие ворот засчитал. В матче с «Ньюкаслом» «Сити» и без отмененного гола добился победы с разницей в два мяча, а вот «Арсенал» обыграл «Челси» со счетом 3:2. Поклонники «синих» точно бы не отказались от отмены гола Уайта.

Британские эксперты, как и простые болельщики, считают, что оба гола стоило засчитать. Судей Кубка ругают за непоследовательность в принятии решений в рамках одного турнира c разницей всего в одни сутки. 

А что думаете вы?

