«Ливерпуль» проиграл «Галатасараю» в гостях – 0:1. Лемина забил на 7-й минуте с передачи Осимхена, голы нигерийца и Конате во 2-м тайме отменили
«Галатасарай» взял верх над «Ливерпулем» – 1:0.
«Галатасарай» выиграл дома у «Ливерпуля» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Матч проходил на «Тюрк Телеком Стэдиум».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Марио Лемина открыл счет на 7-й минуте с передачи Виктора Осимхена. Гол нигерийца на 63-й отменили из-за офсайда. На 72-й Ибраима Конате сравнял счет, но из-за попадания мяча в руку его гол также отменили.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
