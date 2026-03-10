  • Спортс
  • «Ливерпуль» проиграл «Галатасараю» в гостях – 0:1. Лемина забил на 7-й минуте с передачи Осимхена, голы нигерийца и Конате во 2-м тайме отменили
122

«Галатасарай» взял верх над «Ливерпулем» – 1:0.

«Галатасарай» выиграл дома у «Ливерпуля» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Матч проходил на «Тюрк Телеком Стэдиум».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Марио Лемина открыл счет на 7-й минуте с передачи Виктора Осимхена. Гол нигерийца на 63-й отменили из-за офсайда. На 72-й Ибраима Конате сравнял счет, но из-за попадания мяча в руку его гол также отменили.

Лига чемпионов. 1/8 финала
10 марта 17:45, Тюрк Телеком Стэдиум
Логотип домашней команды
Галатасарай
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Ливерпуль
Матч окончен
90’
+5’
Собослаи
Торрейра   Гюндоган
90’
+3’
Йылмаз   Эльмали
90’
+3’
Санчес
90’
88’
Гравенберх
Сара   Боэ
87’
Ланг   Акгюн
77’
Лемина   Шаллаи
77’
73’
Виртц   Гакпо
60’
Салах   Фримпонг
60’
Керкез   Робертсон
55’
ван Дейк
2тайм
Перерыв
33’
Керкез
  Лемина
7’
Галатасарай
Чакыр, Якобс, Бардакджи, Санчес, Синго, Лемина, Торрейра, Ланг, Сара, Йылмаз, Осимхен
Запасные: Эльмали, Шаллаи, Кутуджу, Асприлья, Шен, Гювенч, Боэ, Гюндоган, Акгюн, Айхан, Икарди, Сане
1тайм
Ливерпуль:
Мамардашвили, Керкез, ван Дейк, Конате, Гомес, Мак Аллистер, Гравенберх, Виртц, Собослаи, Салах, Экитике
Запасные: Вудмен, Мистур, Налло, Гакпо, Джонс, Ньони, Моррисон, Робертсон, Фримпонг, Нгумоа
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛиверпуль
logoГалатасарай
logoМарио Лемина
logoВиктор Осимхен
logoИбраима Конате
кто нибудь понял офсайд при отменённом голе Осимхена?
Ответ Radik_2.0
кто нибудь понял офсайд при отменённом голе Осимхена?
Да, понял, это клуб АПЛ, выгоднее их в 1/4 видеть
Ответ Radik_2.0
кто нибудь понял офсайд при отменённом голе Осимхена?
Да, Конате начал играть по игроку который находился в оффсайде. Но этот игрок не играл.
Типичный Ливерпуль этого сезона, могли 3 забить в первые 4 минуты, а в итоге пропустила углового🤣
Ответ Котятки
Типичный Ливерпуль этого сезона, могли 3 забить в первые 4 минуты, а в итоге пропустила углового🤣
Ливерпулю пока везет, что не пропустили еще 2 штуки
Смотря сегодня Ливерпуль , даже незнаю как они с такой игрой 6 место в АПЛ занимают , 3 подряд паса не кто не может точно отдать
Ответ TushcanRash
Смотря сегодня Ливерпуль , даже незнаю как они с такой игрой 6 место в АПЛ занимают , 3 подряд паса не кто не может точно отдать
Факты, Галатасарай пока что смотрится как команда классом сильно выше
Очередной бесполезный тайм Салаха. Просто ходячее тело...
Ответ Exterior
Очередной бесполезный тайм Салаха. Просто ходячее тело...
Вирц, Мак, Конатэ, Гравенбарх, Гомес ??
Ответ Полярный круг 9
Вирц, Мак, Конатэ, Гравенбарх, Гомес ??
Виртц Ван Дайк Грузин и Собо единственные кто держал уровень
Отмена по делу, не понимаю возмущения
Защитник по сути реагировал на Барыша, то есть участие в эпизоде
То, что тот в конце остановился и выбежал другой игрок - роли не играет, по сути движение Йылмаза спровоцировало ситуацию, а он был в офсацде в момент паса
Ответ King_X
Отмена по делу, не понимаю возмущения Защитник по сути реагировал на Барыша, то есть участие в эпизоде То, что тот в конце остановился и выбежал другой игрок - роли не играет, по сути движение Йылмаза спровоцировало ситуацию, а он был в офсацде в момент паса
К сожалению , Вы правы !
Ответ King_X
Отмена по делу, не понимаю возмущения Защитник по сути реагировал на Барыша, то есть участие в эпизоде То, что тот в конце остановился и выбежал другой игрок - роли не играет, по сути движение Йылмаза спровоцировало ситуацию, а он был в офсацде в момент паса
но правила не запрещают "провоцировать ситуацию"

правила запрещают только
"preventing an opponent from playing or being able to play the ball by clearly obstructing the opponent’s line of vision or
challenging an opponent for the ball or
clearly attempting to play a ball which is close to them when this action impacts on an opponent or
making an obvious action which clearly impacts on the ability of an opponent to play the ball"

что из этого сделал игрок сарая?
Конате, конечно, просто кусок сала пережаренный. Галатасарай мог трёшку легко отгружать. А этому чуду пора карьеру заканчивать.
Ответ Фран
Конате, конечно, просто кусок сала пережаренный. Галатасарай мог трёшку легко отгружать. А этому чуду пора карьеру заканчивать.
В следующем сезоне будет блистать в реале в паре с Асенсио)
Интересно когда закончится терпение у владельцев. Смотреть это подобие на футбол в исполнении Ливерпуля скоро перестанут все. Галатасарай атакует бесконечно. Ливерпуль не может кроме дальних ударов не чего создать. Унылое зрелище конечно
Ответ Adamant1985
Интересно когда закончится терпение у владельцев. Смотреть это подобие на футбол в исполнении Ливерпуля скоро перестанут все. Галатасарай атакует бесконечно. Ливерпуль не может кроме дальних ударов не чего создать. Унылое зрелище конечно
Правильно Галатасарай играет в атаке 2-3 игроками, а остальные сидят в обороне. И ловят Ливерпуль на контратаках, так же и Юве играл Галатасарай.
Количество брака и потерь с обеих сторон зашкаливает, по качеству футбола на Лигу чемпионов не тянет матч
Абсолютно безыдейный Ливерпуль! Где вы защитники Слота? Не тренер а дно просто
Ответ Asuev
Абсолютно безыдейный Ливерпуль! Где вы защитники Слота? Не тренер а дно просто
До отправки в отставку Алонсо я был против увольнения Слота. Потому что кого приглашать? Кто из тренеров на тот момент был способен не ухудшить сезон?
А вот к лету не подписать Алонсо считаю преступлением.
Он был первым выбором после объявления Клоппа об уходе. Алонсо решил остаться на год в Байере, поиграть в ЛЧ. Поиграл, потом сходил в токсичный Реал, не фартануло. Сейчас самое время Ливерпулю его пригласить снова. Это был их первый выбор на смену Клоппу.
При всём уважении к Слоту - всем будет лучше, если с ним расстанутся летом, пригласив Хаби.
А турки то катают Слота не по-детски, как бы Ливерпуль трешку не вынул
Ответ Илья Брегман_1116125275
А турки то катают Слота не по-детски, как бы Ливерпуль трешку не вынул
Бардак в защите у обоих команд, так что по трешке в обе стороны ))
