2-й гол Семеньо «Ньюкаслу» отменили из-за офсайда у Холанда – ВАР и арбитр 6 минут изучали повтор эпизода
Гол вингера «Манчестер Сити» Антуана Семеньо «Ньюкаслу» в полуфинале Кубка английской лиги отменили из-за офсайда.
Игрок сборной Ганы, открывший счет на 53-й минуте матча, вновь поразил ворота «Ньюкасла» на 63-й минуте после подачи Тиджани Рейндерса с углового. Главный арбитр матча Крис Кавана после просмотра видеоповтора отменил гол, посчитав, что Эрлинг Холанд мешал игроку «Ньюкасла», находясь в положении «вне игры».
Отметим, что арбитры изучали повтор эпизода в течение 6 минут.
Скриншот: трансляция Viaplay
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
