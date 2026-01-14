2-й гол Семеньо «Ньюкаслу» отменили из-за офсайда у Холанда – ВАР и арбитр 6 минут изучали повтор эпизода

Гол Семеньо «Ньюкаслу» отменили из-за офсайда Холанда.

Гол вингера «Манчестер Сити » Антуана Семеньо «Ньюкаслу » в полуфинале Кубка английской лиги отменили из-за офсайда.

Игрок сборной Ганы, открывший счет на 53-й минуте матча, вновь поразил ворота «Ньюкасла» на 63-й минуте после подачи Тиджани Рейндерса с углового. Главный арбитр матча Крис Кавана после просмотра видеоповтора отменил гол, посчитав, что Эрлинг Холанд мешал игроку «Ньюкасла», находясь в положении «вне игры».

Отметим, что арбитры изучали повтор эпизода в течение 6 минут.

Скриншот: трансляция Viaplay