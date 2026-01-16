🎥 Фанаты «Челси» смеялись над Райсом перед угловым «Арсенала». Вскоре смеялся уже сам Деклан

Похоже, только на «Стэмфорд Бридж» не знают о смертоносных угловых «Арсенала». В первом матче полуфинала Кубка лиги «канониры» со счетом 3:2 обыграли «Челси», первый мяч подопечные Микеля Артеты забили в излюбленной манере.

Деклан Райс, готовясь подать угловой, слушал нецензурные оскорбления и насмешки от поклонников «синих». Когда угловой «канониров» закончился взятием ворот от Бена Уайта, смеялся уже Деклан.

Ролик с веселым англичанином разлетелся по соцсетям и дошел для главного героя. Райс оставил простой комментарий с парочкой эмодзи.

Можете показывать это видео как пример мгновенной кармы.