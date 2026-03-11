Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барса» на 96-й вырвала ничью с «Ньюкаслом», «Бавария» забила 6 «Аталанте», «Атлетико» наколотил 5 «Тоттенхэму», «Ливерпуль» в гостях уступил «Галатасараю»

В Лиге чемпионов проходят первые матчи 1/8 финала.

В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник «Ливерпуль » уступил «Галатасараю » (0:1), «Бавария » разнесла «Аталанту» (6:1), «Атлетико » разбил «Тоттенхэм» (5:2), «Барселона » на 96-й минуте вырвала ничью с «Ньюкаслом» (1:1).

Лига чемпионов

1/8 финала

Первые матчи

Лига чемпионов. 1/8 финала 10 марта 20:00, Метрополитано Атлетико Завершен 5 - 2 Тоттенхэм Матч окончен 85’ Ромеро 83’ Спенс Симонс Гризманн Коке 81’ 80’ Данзо 76’ Соланке

Альварес Н. Гонсалес 73’ Льоренте Серлот 69’ Лукман Барриос 69’ 68’ Ришарлисон Пальинья 62’ Грэй 60’ Ришарлисон Альварес

55’ 46’ Коло-Муани Соланке 46’ Тель Галлахер 2 тайм Перерыв 26’ Порро

Ле Норман

22’ 17’ Кински Викарио Альварес

15’ Гризманн

14’ Льоренте

6’ 4’ Спенс Атлетико Облак, Руджери, Ганцко, Ле Норман, Пубиль, Лукман, Кардозо, Льоренте, Симеоне, Альварес, Гризманн Запасные: Серлот, Н. Гонсалес, Муссо, Молина, Алекс Баэна, Варгас, Диас дель Ромо, Хименес, Лангле, Коке, Барриос, Альмада 1 тайм Тоттенхэм: Кински, ван де Вен, Ромеро, Данзо, Спенс, Сарр, Грэй, Порро, Тель, Ришарлисон, Коло-Муани Запасные: Дрэгушин, Симонс, Викарио, Роузвелл, Пальинья, Соланке, Остин, Галлахер, Олусеси

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов