Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барса» на 96-й вырвала ничью с «Ньюкаслом», «Бавария» забила 6 «Аталанте», «Атлетико» наколотил 5 «Тоттенхэму», «Ливерпуль» в гостях уступил «Галатасараю»
1716
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барса» на 96-й вырвала ничью с «Ньюкаслом», «Бавария» забила 6 «Аталанте», «Атлетико» наколотил 5 «Тоттенхэму», «Ливерпуль» в гостях уступил «Галатасараю»
В Лиге чемпионов проходят первые матчи 1/8 финала.
В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник «Ливерпуль» уступил «Галатасараю» (0:1), «Бавария» разнесла «Аталанту» (6:1), «Атлетико» разбил «Тоттенхэм» (5:2), «Барселона» на 96-й минуте вырвала ничью с «Ньюкаслом» (1:1).
Йылмаз не принимал участия я эпизоде, там не было борьбы за мяч, игрок Ливерпуля сам ошибся.
Чистейший гол и ограбление в прямом эфире.