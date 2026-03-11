  • Спортс
  • Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барса» на 96-й вырвала ничью с «Ньюкаслом», «Бавария» забила 6 «Аталанте», «Атлетико» наколотил 5 «Тоттенхэму», «Ливерпуль» в гостях уступил «Галатасараю»
1716

Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барса» на 96-й вырвала ничью с «Ньюкаслом», «Бавария» забила 6 «Аталанте», «Атлетико» наколотил 5 «Тоттенхэму», «Ливерпуль» в гостях уступил «Галатасараю»

В Лиге чемпионов проходят первые матчи 1/8 финала.

В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник «Ливерпуль» уступил «Галатасараю» (0:1), «Бавария» разнесла «Аталанту» (6:1), «Атлетико» разбил «Тоттенхэм» (5:2), «Барселона» на 96-й минуте вырвала ничью с «Ньюкаслом» (1:1).

Лига чемпионов

1/8 финала

Первые матчи

Лига чемпионов. 1/8 финала
10 марта 17:45, Тюрк Телеком Стэдиум
Логотип домашней команды
Галатасарай
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Ливерпуль
Матч окончен
90’
+5’
Собослаи
Торрейра   Гюндоган
90’
+3’
Йылмаз   Эльмали
90’
+3’
Санчес
90’
88’
Гравенберх
Сара   Боэ
87’
Ланг   Акгюн
77’
Лемина   Шаллаи
77’
73’
Виртц   Гакпо
60’
Салах   Фримпонг
60’
Керкез   Робертсон
55’
ван Дейк
2тайм
Перерыв
33’
Керкез
  Лемина
7’
Галатасарай
Чакыр, Якобс, Бардакджи, Санчес, Синго, Лемина, Торрейра, Ланг, Сара, Йылмаз, Осимхен
Запасные: Айхан, Боэ, Кутуджу, Гювенч, Гюндоган, Асприлья, Шен, Эльмали, Шаллаи, Икарди, Сане, Акгюн
1тайм
Ливерпуль:
Мамардашвили, Керкез, ван Дейк, Конате, Гомес, Мак Аллистер, Гравенберх, Виртц, Собослаи, Салах, Экитике
Запасные: Налло, Гакпо, Нгумоа, Мистур, Фримпонг, Вудмен, Робертсон, Джонс, Моррисон, Ньони
Подробнее
Лига чемпионов. 1/8 финала
10 марта 20:00, Адзурри д′Италия
Логотип домашней команды
Аталанта
Завершен
1 - 6
Логотип гостевой команды
Бавария
Матч окончен
  Пашалич
90’
+3’
86’
Станишич   Геррейру
84’
Киммих
Муса
83’
77’
Олисе
Сулемана   Самарджич
73’
71’
Дэвис   Бишоф
68’
Павлович   Горетцка
67’
  Мусиала
Дзаппакоста   Белланова
67’
64’
  Олисе
Залевски   Муса
55’
Колашинац   Аханор
55’
52’
  Джексон
46’
Гнабри   Мусиала
46’
Лаймер   Дэвис
Скамакка   Джимшити
46’
2тайм
Перерыв
39’
Лаймер
25’
  Гнабри
22’
  Олисе
12’
  Станишич
Аталанта
Карнезекки, Бернаскони, Колашинац, Хин, Дзаппакоста, Залевски, Пашалич, де Рон, Сулемана, Скамакка, Крстович
Запасные: Росси, Спортьелло, Коссуну, Баккер, Самарджич, Джимшити, Касса, Вавассори, Белланова, Аханор, Муса
1тайм
Бавария:
Урбиг, Та, Упамекано, Станишич, Лаймер, Павлович, Киммих, Диас, Гнабри, Олисе, Джексон
Запасные: Ульрайх, Leonard Prescott, Дэвис, Геррейру, Горетцка, Кейн, Ким Мин Чжэ, Мусиала, Бишоф, Карл
Подробнее
Лига чемпионов. 1/8 финала
10 марта 20:00, Метрополитано
Логотип домашней команды
Атлетико
Завершен
5 - 2
Логотип гостевой команды
Тоттенхэм
Матч окончен
85’
Ромеро
83’
Спенс   Симонс
Гризманн   Коке
81’
80’
Данзо
76’
  Соланке
Альварес   Н. Гонсалес
73’
Льоренте   Серлот
69’
Лукман   Барриос
69’
68’
Ришарлисон   Пальинья
62’
Грэй
60’
Ришарлисон
  Альварес
55’
46’
Коло-Муани   Соланке
46’
Тель   Галлахер
2тайм
Перерыв
26’
  Порро
  Ле Норман
22’
17’
Кински   Викарио
  Альварес
15’
  Гризманн
14’
  Льоренте
6’
4’
Спенс
Атлетико
Облак, Руджери, Ганцко, Ле Норман, Пубиль, Лукман, Кардозо, Льоренте, Симеоне, Альварес, Гризманн
Запасные: Серлот, Н. Гонсалес, Муссо, Молина, Алекс Баэна, Варгас, Диас дель Ромо, Хименес, Лангле, Коке, Барриос, Альмада
1тайм
Тоттенхэм:
Кински, ван де Вен, Ромеро, Данзо, Спенс, Сарр, Грэй, Порро, Тель, Ришарлисон, Коло-Муани
Запасные: Дрэгушин, Симонс, Викарио, Роузвелл, Пальинья, Соланке, Остин, Галлахер, Олусеси
Подробнее
Лига чемпионов. 1/8 финала
10 марта 20:00, Сент-Джеймс Парк
Логотип домашней команды
Ньюкасл
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Барселона
Матч окончен
90’
+6’
  Ямаль
Уиллок
90’
+3’
Барнс   Уиллок
90’
+1’
88’
Араухо   Эспарт
88’
Фермин Лопес   Ферран Торрес
  Барнс
86’
73’
Берналь   Касадо
70’
Левандовски   Рэшфорд
70’
Педри   Ольмо
68’
Жоау Канселу
Осула   Гордон
67’
Триппьер   Ливраменто
67’
Эланга   Дж. Мерфи
67’
2тайм
Перерыв
Тонали
34’
Ньюкасл
Рэмсдейл, Холл, Берн, Тиав, Триппьер, Жоэлинтон, Тонали, Рэмзи, Барнс, Осула, Эланга
Запасные: Поуп, Дж. Мерфи, Радди, Уиллок, Висса, Гордон, Харрис, Ботман, Ливраменто, А. Мерфи, Нив, Вольтемаде
1тайм
Барселона:
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Араухо, Педри, Берналь, Рафинья, Фермин Лопес, Ямаль, Левандовски
Запасные: Эспарт, Ольмо, Рэшфорд, Кочен, Касадо, Гави, Ферран Торрес, Эрик Гарсия, Маркес, Бардагжи, Шченсны, Кортес
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoЛига чемпионов УЕФА
logoГалатасарай
logoТоттенхэм
logoБавария
logoАтлетико
logoАталанта
logoБарселона
logoНьюкасл
logoЛиверпуль
1716 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Галатасарай против Ливерпуля, клубы где играл легендарный Ригобер Сонг:)
Ответ rigobersong
Галатасарай против Ливерпуля, клубы где играл легендарный Ригобер Сонг:)
с днем рождения тебя)
Ответ World World_1116782651
с днем рождения тебя)
Комментарий удален модератором
После перерыва у Тоттенхэма будет замена, Почеттино вместо Тудора
Да начнутся голодные футбольные игры, поменьше травм, побольше яркого и атакующего футбола! 🔥
Люблю смотреть Барселону, никакого стендапа не надо. Касл бежит в атаку, сбивают игрока, но тут же сбивающий его игрок барсы хватается за лицо и умирает (а, нет, не умирает, т.к. атака закончилась). Поржать есть где, короче.
Чистый гол у Галатасарая забрали, лол.
Йылмаз не принимал участия я эпизоде, там не было борьбы за мяч, игрок Ливерпуля сам ошибся.
Чистейший гол и ограбление в прямом эфире.
Ответ Proper Chels
Чистый гол у Галатасарая забрали, лол. Йылмаз не принимал участия я эпизоде, там не было борьбы за мяч, игрок Ливерпуля сам ошибся. Чистейший гол и ограбление в прямом эфире.
Он с защитником боролся, который к мясу бежал. Глаза протрите
чистый гол отменили, ахахахаха
Ответ gronk22
чистый гол отменили, ахахахаха
Протри глаза? Барыш в офсайде и он борется с защитником, который к мясу бежал
Хотелось бы чтобы андердоги дали бой
жесточайшее немецкое порно в италии
Интересно, за что защищают Слота здесь? Игроки Ливерпуля опасные моменты создают только из-за индивидуального класса. По другому у них не получается. За это должен отвечать Слот. Даже в обычные перепасовки игроки не умеют играть. Играют три четыре раза в пас и дальше потеря мяча. Вообще все игроки сдали при Слота. Он вообще чем занимается в тренировках фиг знаешь. Срочно его надо уволить в межсезонье. Сомневаюсь что в следующем сезоне что-то изменится
Ответ Bunyod Turgunov
Интересно, за что защищают Слота здесь? Игроки Ливерпуля опасные моменты создают только из-за индивидуального класса. По другому у них не получается. За это должен отвечать Слот. Даже в обычные перепасовки игроки не умеют играть. Играют три четыре раза в пас и дальше потеря мяча. Вообще все игроки сдали при Слота. Он вообще чем занимается в тренировках фиг знаешь. Срочно его надо уволить в межсезонье. Сомневаюсь что в следующем сезоне что-то изменится
Если не уволят, то точно ничего не изменится
Ответ Евгений Колодкин
Если не уволят, то точно ничего не изменится
Вот именно. Будет только хуже
Интересно, Тудора уволят ещё в перерыве или всё-таки дождутся завершения матча?
Ответ Homo Faber
Интересно, Тудора уволят ещё в перерыве или всё-таки дождутся завершения матча?
Надо было большому Сэму на 17 минуте выгнать цыгана со скамейки. "Ненавижу, лять, цыган".
